Gobierno nicaragüense envía felicitaciones a Tuvalu por el 47 aniversario de su independencia

El Gobierno de Nicaragua, liderado por el Comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, extendió sus cálidas felicitaciones al Primer Ministro de Tuvalu, Feleti Teo, con motivo de la conmemoración del 47 Aniversario de la Independencia de su país, el próximo 1º de octubre.

En la misiva, Nicaragua se une a la celebración de este día histórico, que califican como un Símbolo de Soberanía Nacional.

Desde Managua, el Gobierno nicaragüense hizo llegar sus más sinceros Deseos de Paz y Desarrollo para el Hermano Pueblo de Tuvalu.

Finalmente, se afirmó el compromiso de continuar cultivando los fraternos Lazos de Amistad y Cooperación Mutua entre ambas naciones.

