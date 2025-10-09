Embajador chino Chen Xi: Dónde quiera que vaya Nicaragua estará en mi corazón

El Pueblo y Gobierno de Nicaragua reconoce el trabajo y agradece el trabajo diplomático del saliente embajador de China en Nicaragua, Chen Xi, al cumplirse 3 años y 4 meses, de labor permanente de cooperación y fraternidad.

Nicaragua agradece la labor diplomática de Chen Xi

El diplomático Chen Xi, emocionado en su mensaje desde cancillería, agradeció la hospitalidad y apoyo, a los Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo.

Resaltó que como ocurre en China, el Comandante Daniel y la Compañera Rosario Murillo, desde el Partido Frente Sandinista y el Gobierno, tiene en el centro al ser humano, a las familias, muestra de eso, su presencia en la entrega de autobuses y casas.

“A donde quiera que vaya, cerca o lejos, llevo a Nicaragua en mi corazón, en el futuro continuaré trabajando por la amistad de nuestros pueblos, en su prosperidad y bienestar”, manifestó el compañero Chen Xi, embajador que ha cumplido su misión diplomática en nuestro país.

El Compañero Laureano Ortega Murillo, Asesor Presidencial para las Inversiones, agradeció al Compañero Chen Xi, en nombre de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo, por el trabajo realizado en todo este tiempo, que fortaleció y priorizó las relaciones de Nicaragua y China.

“Estimado embajador agradecemos sus servicios en Nicaragua, que ha sido extraordinario, desde que lo recibimos en el aeropuerto en el año 2022, en que se puso a la cabeza de la embajada, para apoyar todas las gestiones, los trabajos, los proyectos, los programas, y eso no ha llevado a un desarrollo acelerado en nuestra cooperación bilateral”, aseguró el compañero Laureano.

