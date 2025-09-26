Políticas

Embajada de Nicaragua participa en celebración de la Independencia de Abjasia en Moscú

Por Jhonny Martínez
La Embajada de la República de Nicaragua en la Federación de Rusia participó este jueves en el acto conmemorativo por el 32º Aniversario de la Victoria e Independencia de Abjasia, reafirmando los lazos fraternos y solidarios entre ambos países.

Nicaragua celebra aniversario de la independencia de Abjasia

Durante la ceremonia, el Embajador de Abjasia en Moscú, Akhba Igor Muratovich, agradeció expresamente a Nicaragua, junto a Venezuela, Siria, Nauru y Rusia, por la amistad y el reconocimiento brindado al pueblo abjasio.

El evento incluyó una velada cultural y la proyección de un documental que destacó el Valor, la Identidad y la Soberanía Nacional de Abjasia.

La Embajada de Nicaragua transmitió los saludos fraternales del pueblo nicaragüense, en un acto que contó con la asistencia de las embajadas de Palestina, Siria, Eritrea y Osetia del Sur, entre otras naciones amigas.

