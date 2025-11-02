Diputados nicaragüenses fortalecen lazos con Venezuela en visita al Cuartel de la Montaña

Una Delegación de Parlamentarios de Nicaragua desarrolla una intensa agenda de actividades en territorio venezolano, demostrando la sólida hermandad entre ambas naciones bolivarianas. Encabezados por el Co-canciller de la República, compañero Denis Moncada, los representantes nicaragüenses recorrieron sitios emblemáticos y participaron en importantes encuentros comunales que refuerzan la cooperación bilateral en diversos ámbitos.

Parlamentarios nicaragüenses estrechan lazos con Venezuela en visita que incluye homenaje en el Cuartel de la Montaña

Uno de los momentos más significativos de la visita fue la llegada de la delegación al histórico Cuartel de la Montaña, ubicado en la Parroquia 23 de Enero, donde los representantes nicaragüenses junto a sus homólogos cubanos rindieron un solemne homenaje en este espacio que simboliza las luchas revolucionarias en Venezuela. Este recinto, cargado de historia y simbolismo político, sirvió como escenario para reafirmar los valores compartidos entre ambas naciones.

La delegación nicaragüense también acompañó a parlamentarios de México y San Vicente y las Granadinas en las importantes Asambleas de Circuitos Comunales, realizadas en el Polideportivo Jorge Rodríguez, ubicado en la Parroquia Antímano de Caracas. Durante este significativo encuentro, la comunidad organizada presentó diversas propuestas de proyectos que próximamente serán sometidos a consulta popular, como parte de los mecanismos de participación ciudadana que promueve el Gobierno Bolivariano.

Esta actividad contó con la destacada presencia de la compañera América Pérez, vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien compartió cordialmente con los asistentes en un convivio que selló la jornada, fortaleciendo el vínculo directo entre los representantes legislativos y las comunidades organizadas.

Como parte de su agenda oficial, los representantes nicaragüenses también sostuvieron una importante entrevista con el medio internacional Extra News Mundo, llevando el mensaje de cooperación y solidaridad entre ambas naciones hermanas a una audiencia global.

La representación de Nicaragua está conformada por el Co-canciller de la República, compañero Denis Moncada; la Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, compañera Arling Alonso; el diputado Edwin Castro; el diputado Carlos Emilio López y la diputada Yitsy Hernández, quienes participan activamente en cada una de las actividades programadas.

Esta visita refuerza los históricos lazos de amistad entre los pueblos de Nicaragua y Venezuela, naciones que comparten principios de soberanía, autodeterminación y lucha contra el imperialismo, en un contexto internacional donde la cooperación Sur-Sur se vuelve cada vez más importante para enfrentar desafíos comunes y desarrollar proyectos de beneficio mutuo.