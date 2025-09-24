Delegación del FSLN fortalece lazos de cooperación con China

Una delegación de veinte compañeros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) concluyó este 24 de septiembre de 2025 una visita de intercambio en la República Popular China.

FSLN fortalece lazos con China en visita estratégica

El objetivo de la visita fue conocer la historia y el proceso transformador del país asiático bajo el liderazgo del Partido Comunista de China (PCCh).

Durante la reunión de cierre, el viceministro del Departamento Internacional del Comité Central del PCCh, Ma Hui, destacó que la visita se enmarca en la Asociación Estratégica y el Acuerdo de Cooperación entre el FSLN y el PCCh.

Asimismo, afirmó que China continuará fortaleciendo los lazos de cooperación mutuamente beneficiosa con Nicaragua, un país al que considera un socio confiable y con una historia de lucha por la independencia.

La Compañera Guiomar Aminta Irías Torres, en representación de la delegación nicaragüense, agradeció el recibimiento y transmitió los saludos de los Co-Presidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de fortalecer la colaboración en temas como la lucha contra la pobreza y la defensa de la soberanía.



