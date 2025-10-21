Copresidentes de Nicaragua felicitan a Sanae Takaichi por su designación como Primera Ministra de Japón

Los Copresidentes de la República de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo, enviaron un mensaje oficial de felicitación a la señora Sanae Takaichi por su designación como Primera Ministra del Japón, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este importante cargo en la nación asiática.

Sanae Takaichi

El mensaje diplomático, fechado hoy, reafirma el compromiso de Nicaragua de fortalecer los vínculos históricos entre ambas naciones y trabajar conjuntamente por la paz mundial y el entendimiento entre los pueblos.

Esta felicitación oficial representa el reconocimiento del gobierno nicaragüense hacia el liderazgo femenino en la política internacional y destaca la importancia que Nicaragua otorga a la cooperación internacional basada en principios de paz y mutuo entendimiento entre las naciones.

A continuación, el mensaje íntegro:

Managua, 21 de Octubre, 2025

Señora

Sanae Takaichi

Primera Ministra Mujer del Japón

Sus Manos

Señora Sanae Takaichi :

Saludamos su Designación como Primera Ministra Mujer del Japón y deseamos, para su Gestión, éxitos que también fortalezcan los vínculos históricos entre el Japón y los Países y Pueblos que trabajamos juntos por la Paz y el Entendimiento que tanto necesita la Comunidad Humana.

Nuestros Deseos de Salud y Bienestar Personal para Usted y su Familia.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo