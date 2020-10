Policía que mató a George Floyd es liberado tras pagar una fianza de un millón de dólares

Derek Chauvin estaba en prisión desde finales de mayo, pocos días después del episodio en el que le quitó la vida al hombre afroamericano tras arrodillarse en su cuello durante casi nueve minutos. Su próxima audiencia en la causa, en la que está acusado de homicidio, tendrá lugar en marzo de 2021

Derek Chauvin, el ex oficial de policía que mató al hombre afroamericano George Floyd, salió este miércoles de prisión luego de pagar una fianza de un millón de dólares.

No quedó claro de inmediato la manera en que Chauvin consiguió la abultada cifra para pagar su fianza. Según reportó The Associated Press, la Asociación de Policías y Agentes de Paz de Minnesota, que cuenta con un fondo para este tipo de cuestiones, no proveyó los fondos.

En concreto, enfrenta cargos por asesinato en segundo grado por arrodillarse sobre el cuello de Floyd durante casi nueve minutos pese a que el hombre le repitió en reiteradas ocasiones -más de 20- que no podía respirar. La frase se convirtió en un lema de las protestas. El entonces agente, no obstante, desestimó sus súplicas diciendo que “se necesita mucho oxígeno para hablar”.

Chauvin fue arrestado cuatro días después de que las imágenes dieran vuelta al mundo. Desde entonces ha estado en una prisión de alta seguridad en Minnesota, de la que solo salió el pasado 11 de septiembre para enfrentar su primer audiencia en el marco de la causa.