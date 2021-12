Policía Nacional inicia plan de resguardo a las Fiestas Marianas

Este lunes 06 de diciembre, la Policía Nacional inició el Plan de Resguardo a las Fiestas Marianas, que se desarrollan en Nicaragua entre el 6 y 8 de diciembre.

El Comisionado General, Vladimir Cerda, Jefe de la Dirección de Protección Ciudadana, por instrucciones del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, informó que el plan contempla cobertura en los 153 municipios del país.

En el mismo participan todos los componentes con los que dispone la institución del orden entre ellos el de tránsito, regulación operativa, patrullaje entre otros.

Cerda afirmó que como parte de las recomendaciones, en las que la jefatura nacional están haciendo especial énfasis, está el cuido a las personas adultas, niños y su tutela, así como el uso responsable de la pólvora.

“Personas que anden en estado de ebriedad que no hagan uso de la misma, los menores también con mucha observación, las personas que se movilizan, que están manejando, que no beban, que no tomen, que usen el cinturón de seguridad, que usen los cascos los motorizados, que no excedan los límites de velocidad para que estas fiestas puedan ser en conmemoración a la Virgen, que pueda ser en paz, en tranquilidad y en seguridad”, agregó Cerda.