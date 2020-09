Policía en Liverpool roció gas pimienta y esposó a pasajero por no usar mascarilla en el transporte público

El hombre argumentó tener una “condición médica” que lo exentaba de la medida impuesta por las autoridades sanitarias

Alrededor del mundo, una de las medidas sanitarias más importantes para evitar la propagación de la COVID-19 entre la población es el uso de las mascarillas; sin embargo, esta recomendación provocó una importante controversia en Liverpool, Inglaterra, pues un oficial de policía roció a un pasajero de tren con gas pimienta, debido a que este se negó a usar una.

Los hechos sucedieron en un servicio de la línea Wirral, en la estación de Lime Street, en Liverpool, donde, según una grabación difundida por redes sociales, un policía se acerca a un sujeto para indicarle que debía usar la mascarilla, pero el hombre se resiste a ello, además de argumentar que no puede hacerlo, pues tiene una “condición médica”.

Ante esta conducta, el oficial de la Policía de Transporte Británica insiste en que debe tener el accesorio de protección contra la COVID-19 o de lo contrario deberá bajar del tren, pero el hombre, con los brazos cruzados y un semblante de molestia evidente, se niega a seguir las instrucciones.

“La ley no te permite tocarme. No tengo que ponerme la mascarilla y no puedes retarme”, dice el sujeto mientras el policía está parado a su lado. Tras un intercambio de palabras, la situación llega al punto más álgido cuando el oficial decide jalarlo para que salga del tren ante la negativa de usar la mascarilla.