Granadinos no soportan a supuesta mona que apedrea las casas

Acalambrados y sin saber qué hacer se encuentran pobladores del barrio El Domingazo en el norte de la ciudad de Granada, ante la presencia de una supuesta mona bruja que desde hace seis días, lanza piedras a los techos de las viviendas.

En total unas ocho familias ya han quedado con el techo parcialmente, dañado por la lluvia de piedras que lanza la tal mona bruja.

Entre los afectados está doña María López, quien aseguró a nuestra periodista Liseth González que ya no soporta esa situación.

“Anoche una lluvia de piedras a los techos de las casas lanzó la mona, me fregó las láminas de zinc y cualquiera puede resultar con la cabeza rajada…llamamos a la Policía y cuando vinieron no había nadie, hicieron patrullaje y no hallaron nada”, dijo afligida doña María.

Otros pobladores aseguraron que anoche lograron ver una sombra en un árbol de almendras, por lo que se acercaron para capturar al responsable de la tiradera de piedras, sin embargo en un abrir y cerrar de ojos, desapareció, lo que los lleva a considerar que se trata de alguna mona bruja que anda en busca de marido.

Y colorín, colorado, la historia de la mona buja ha terminado.