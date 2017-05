Playboy pone a una actriz de 62 años en portada

Es un honor para mí protagonizar la primera portada y contraportada de la mítica revista Playboy en España con el posado de verano . Un orgullo compartir portada con iconos como Madonna, Marilyn Monroe, Kate Moss, Kim Bassinger, etc Gracias por elegirme! Había más guapas , más jóvenes y mucho más espectaculares pero habéis apostado por una mujer con una larga trayectoria profesional, con un título universitario, y que sobre todo es madre. Así que llegó el verano con un mes de antelación!!! 👙 #portada #photography #posadodeverano #agradecida #cover #playboy @playboyspainofi @playboy

