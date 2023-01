El tenor español Plácido Domingo ha sido acusado nuevamente de acoso sexual, tres años después de que denuncias similares provocaran una disculpa pública y la cancelación de varios conciertos.

Plácido Domingo enfrenta una nueva denuncia de acoso sexual

En está ocasión la acusación fue realizada por una cantante de ópera española, que ha preferido mantener el anonimato, durante un progama español, la artista relató que Domingo le pidió tocarla durante un ensayo, mientras que, en otra ocasión, afirmó que la besó en plena función cuando compartieron escenario en la década del 2000.

“La primera vez que me hizo sentir incómoda fue cuando iba de una sala a otra para hacer un ensayo de escena, y me hizo una pregunta muy extraña delante de todos. Me dice: ‘Oye, ¿puedo meterte la mano en ese bolsillo tan bonito del pantalón?’ Llevaba pantalones con un bolsillo trasero bordado”, señaló la mujer, agregando que su primer pensamiento fue qué es lo que debería responder para evitar que él se ofenda y no se genere una situación incómoda.