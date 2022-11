Piden condena de 25 años a radiólogo que ultrajó a menor de 13 años en Managua

Un total de 25 años de cárcel pidió como condena la Fiscalía para el radiólogo Lester Antonio Conde, de 36 años, por haber cometido el delito de violación en perjuicio de una menor de 13 años de edad.

La solicitud fue hecha por el Ministerio Público luego de que la jueza Fabiola Betancourt declaró culpable al sujeto por los delitos de violación y estupro, tras demostrarse que llevó a la menor a su vivienda en un barrio del Distrito Uno de Managua, donde la ultrajó.

La menor estaba en el albergue de un centro asistencial en Managua, acompañado a su madre, quien es tratada por una delicada enfermedad, lo cual fue aprovechado por el sujeto para convencerla de que fueran a su vivienda.

Al hacer uso de la palabra, el procesado pidió a la jueza que le tuviera consideración, alegando que cuando cometió el abuso, la niña de 13 años ya no era virgen.

“Está prohibido sostener relaciones con menores, un adulto de 36 años no se puede acostar con una niña de 13, porque son personas que no tienen capacidad para consentir…El hecho de que una persona no sea virgen no significa que sea violable”, le respondió la jueza Betancourt.

En el debate de pena, el Ministerio Público precisó que solicita 22 años de cárcel por el delito de violación y 3 años por el delito de estupro.