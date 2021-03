Picheo de la Costa Caribe el más dominante del Pomares

La Costa Caribe esta dominando el picheo del campeonato nacional de béisbol German Pomares 2021, los costeños colectivamente lanzan para 1.39 y permiten solamente 20 carreras limpias en 101 entradas de labor.

El picheo de la Costa permite 64 imparables, de los cuales 9 son dobles, no permiten triples y le conectan tres cuadrangulares, ponchan a 68 rivales y regalan 36 bases por bolas.

El segundo mejor equipo en picheo es Estelí con 1.78 de efectividad, estos dos conjuntos son los únicos que lanzan por debajo del 2.00 de efectividad.

El tercer mejor equipo del torneo en picheo son los Dantos con 2.22, Tiburones de Granada 2.32, Zelaya Central 2.33, los Indios del Bóer 2.44, los Toros de Chontales 2.53, Indígenas de Matagalpa 2.62, Brumas de Jinotega 2.72, León 2.88 y cierra la lista por debajo de los 3.00, el conjunto de los Tigres de Chinandega con 2.89.

Hay que destacar que la liga lanza colectivamente para 3.11 de efectividad.

El peor equipo en efectividad del campeonato es Nueva Segovia, quien lanza para 5.30, Carazo 4.60, Madriz 4.54, los Productores de Boaco lanza para 4.27 y Rio San Juan 4.20, para ser los cinco equipos más discretos en picheo del torneo.

La jornada de este fin de semana será la siguiente:

Costa Caribe vs León, los Dantos ante Granada, el conjunto de Boaco vs Masaya, los Tigres de Chinandega vs Frente Sur-Rivas, por su parte Rio San Juan vs Chontales, el equipo de Zelaya Central vs Matagalpa, los Indios del Bóer vs Madriz, el líder Estelí vs Jinotega y Nueva Segovia vs Carazo.