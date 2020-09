Pasajero de moto muere tras ser arrollado por un furgón en Mateare

De forma inmediata murió anoche el señor Miguel Ángel Leiva Escobar, de 31 años de edad, cuando viajaba como acompañante de la moto placa M 162 569 y fue arrollado por un furgón en el municipio de Mateare, Managua.

La tragedia fue causada por un furgón de color blanco Frailander, matrícula M 231 634, exactamente en el kilómetro 29 de la carretera Nueva a León.

En el accidente resultó severamente lesionado Esteban Antonio Hernández Benavidez, de 30 años, quien conducía la moto Lifan, color roja por lo que fue traslado al hospital Lenín Fonseca.

Róger Alberto Chávez Corea, de 29 años, conductor del vehículo pesado, relató que la motocicleta era conducida sin luces y a orillas de la carretera, en la zona peatonal, cuando repentinamente le invadió el carril sin darle tiempo de esquivarlo.

“Yo vengo despacio, voy vacío para el parqueo de Managua de la empresa en la que trabajo, regreso de El Salvador, yo veo la moto que viene sin luces; fuera de la carretera, en la parte de los peatones y de repente se me meten, yo no sé si se durmieron o qué; pero yo no pude hacer nada, no es fácil maniobrar un cabezal y menos que va a frenar rápido», expresó Chávez.

«Si he venido rápido lo hubiera destrozado, en la carretera ni seña de arrastre hay como para decir que venía volando yo. Hice lo más que pude; pero fue inútil, los agarré con las llantas de atrás y ahí fueron a quedar”, dijo consternado Roger, que entre lágrimas avisaba a su familia de la tragedia en la estaba involucrado.

Se conoce que la víctima regresaba a Managua luego de laborar como vigilante de una barrera de toros, en el municipio de La Paz Centro, en León.