Paquita la del Barrio se pronunció sobre romance de Nodal y Ángela Aguilar

La intérprete de ‘Rata de dos patas’ no tuvo palabras para Christian Nodal, pero sí le envió un mensaje a Ángela Aguilar y Cazzu.

Luego de la insistencia de varios periodistas, la cantante mexicana Paquita la del Barrio dio algunas palabras sobre el tema que es tendencia en la farándula internacional por estos días: la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Francisca Viveros Barradas, más conocida en el mundo artístico como Paquita la del Barrio, se ha hecho popular a lo largo de sus 77 años por ser la voz femenina de las rancheras y la música mexicana de desamor. En sus más recientes encuentros con la prensa mexicana, fue interrogada hasta el cansancio por la polémica de sus jóvenes colegas.

Paquita la del Barrio fue acosada por los periodistas mexicanos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en donde le pidieron su opinión sobre lo sucedido con Christian Nodal y su expareja Cazzu, además de unas palabras sobre Ángela Aguilar.

«No me saquen a mis compañeros, pregúntenme lo que quieran sobre mí y les contesto», dijo la cantante de 77 años. «Yo no sé nada de eso, no puedo hablar de nadie. Pregúntale a ellos», agregó.

Sin decir una sola palabra sobre sus colegas, Paquita la del Barrio abordó un avión rumbo a Monterrey, pero al llegar a esa ciudad, en el aeropuerto nuevamente la abordaron los reporteros. En ese momento sí decidió hablar sobre el tema.

No expresó ninguna palabra sobre Nodal, pero sí envió un mensaje a las «jovencitas que se enamoran y pierden la cabeza», como le dijo una periodista. «Que se fijen bien con quién lo van a hacer. Eso sí se los voy a decir, es muy triste vivir con un hombre que esté casado, yo pasé por ahí y fue la tristeza más grande de mi vida».

Además, los periodistas le pidieron a Paquita la del Barrio, reconocida también por sus canciones que empoderan a las mujeres, un mensaje para Cazzu, la expareja de Nodal con la que el mexicano tiene una bebé de nueve meses.