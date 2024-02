Papá de Selena Quintanilla indignado con documental de Yolanda Saldívar y su posible libertad

Selena Quintanilla murió en 1995, víctima de un disparo que le propinó Yolanda Saldívar, su amiga y presidenta del club de fans, que podría quedar en libertad antes de cumplir su condena y tras revelar su verdad en un documental.

La posible libertad de Yolanda Saldívar vendría acompañada de un documental que proyectará su verdad y más bien, su versión sobre el asesinato de Selena Quintanilla. La cadena Oxygen iniciará la transmisión de Yolanda y Selena: The Secrets Between Them el 17 de febrero y desde ya, desató la furia de los fans y la familia. De ahí que Abraham Quintanilla no dudara en hacer pública su reacción ante la idea de darle voz a la ‘asesina’ de su hija.

Papá de Selena Quintanilla considera este documental una falta de respeto a la memoria de su hija. Incluso, se deslindó del proyecto pues no aprobó la realización del mismo. Cabe mencionar que siempre se le ha considerado en los proyectos realizados en torno a la vida de Selena. Jennifer Lopez fue la primera en acercarse a él y pedir su autorización para interpretar a la Reina del Tex-Mex. “Él y la familia de Selena no están involucrados ni apoyan el proyecto de ninguna manera o forma”, después de su conversación con Abraham Quintanilla.

Molesto e indignado, el papá de Selena insistió en una sola pregunta: “¿Qué más tiene que decir?”. Y es que Abraham está convencido de que Yolanda Saldívar solo dirá mentiras en el documental para justificar sus actos y así, la posibilidad de quedar en libertad sea viable. “No quiero tener nada que ver con Yolanda. De todos modos, nadie va a creer lo que ella tiene que decir”, alegó el papá de Selena Quintanilla.

Fue el 31 de marzo de 1995 cuando Selena recibió una herida de bala que le provocó un choque hipovolémico y un paro cardiorrespiratorio. Yolanda Saldívar disparó el arma contra su amiga y a quien consideraba su ídolo.

Esta mujer fue juzgada y señalada como culpable de homicidio en octubre de este mismo año. A pesar de recibir la condena de cadena perpetua, se dice que en 2025 podría ser elegible para alcanzar la libertad condicional.