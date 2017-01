Palabras de la Compañera Rosario a los Equipos de Gobiernos Locales

Buenos mediodías a tod@s l@s Compañer@s de nuestros Gobiernos Locales, Gobiernos que le sirven al Pueblo, Alcaldías que le sirven-servimos, al Pueblo, con Dedicación, con Esmero, con Espíritu verdaderamente Cristiano, Sandinista, Socialista, Revolucionario.

Como tod@s sabemos, vamos a un Año complejo, pero estamos llen@s de Esperanza, y llen@s de Vigor. Llen@s de la Certeza de que venimos de un Legado, de una Historia Gloriosa, y que en esa Historia, en ese Legado de nuestra Fé Cristiana, Revolucionaria, Evolucionaria, encontramos la Fortaleza para ir Siempre Adelante, Siempre Más Allá, EN AMORANICARAGUA. Y para poner en todo lo que hagamos, en primer lugar, el Amor… El Amor que nos une. El Amor que no separa. El Amor que cree. El Amor que sabe ver hacia Adelante. El Amor que vence los obstáculos. El Amor que és la falta de Temor !

Cuando hay Amor uno no tiene Temor, porque el Amor és Dios mismo dentro de cada un@ de nosotr@s, dotándonos de la Fuerza de Espíritu, para enfrentar, con Valentía, Hidalguía, Bravura, y con Ternura y Sabiduría, todos los Retos.

Vamos a un Año de múltiples Retos ! Los Retos van desde lo más simple, aparentemente lo más simple… el Clima por ejemplo ! Ni siquiera sabemos cómo concluye un día en este Tiempo que vive el Planeta… No sabemos cómo concluye un día, empieza soleado, puede estar nublado al mediodía, y talvez el pronóstico dice otra cosa.

La característica de estos Tiempos que habitamos como Humanidad, és la falta de Certeza. Estamos aprendiendo a Vivir en un Mundo donde no hay Certeza, y por eso debemos buscar la Certeza, que sí existe en la Vida Espiritual. En nuestro Espíritu está la Certeza : La Certeza de los Valores.

Nosotr@s somos un Pueblo lleno de Valores, de Valores Cristianos, de Valores Familiares, de Valores Morales, de Valores Éticos; de Ideales, de Principios… Ahí hay Certeza ! El resto del Mundo se mueve de otra manera. Por eso decimos que és un Aprendizaje. Son días de Aprendizaje, de Entrenamiento… Tiempos para aprender todos los días !

El hecho de que no haya nada cierto, ni siquiera el Clima, a nosotr@s no nos impide plantearnos un Futuro, una Patria Libre de Pobreza ! Un Futuro, en una Patria Libre de Pobreza ! No nos impide plantearnos esa Nicaragua Libre, por la que dieron la Vida tant@s nicaragüenses… Libre de Injusticia, Libre de Pobreza, Libre de Miseria, Libre de Atraso. Una Nicaragua en Armonía, con Trabajo y Paz !

En nuestra Fuerza Moral, en nuestra Espiritualidad, encontramos todos los días la Inspiración, para avanzar en estos Tiempos Planetarios de incertidumbre, conflictividad; Tiempos difíciles, azarosos. Encontramos en nuestro Espíritu formidable, los Elementos, los Ingredientes, la Fuerza, para seguirnos proponiendo la Justicia Social, que és Cristianismo, que és Sandinismo, que és Socialismo, que és Solidaridad.

Esas cosas que hoy conocemos y que antes no conocíamos… Acaba de entrarnos un correo donde nos dice que hay más de 60 muertos por una inundación en el Congo ! Lo que pasa es que ahora nos damos cuenta de todo; probablemente eso no lo hubiéramos conocido si no hubiesen todas estas Tecnologías de la Información. Vivimos en un Mundo asediado… digo asediado, uso la

palabra a propósito, por la Información, por la Comunicación, y eso nos reta todavía más.

Pero también, para nosotr@s que vivimos en este pequeño País donde somos muy efectivos, porque somos Sandinistas, Socialistas, Cristian@s, Solidari@s, para atender todas las crisis que son desventuras, dolor, sufrimiento para muchas Familias, y atenderlos salvaguardando la Vida, cuando nos damos cuenta de todas estas tragedias, decimos : “Bueno, Bendito Dios que estamos en Nicaragua, que somos Nicaragüenses, por Gracia de Dios… Bendito Dios !”.

Y aprendemos también a mostrarle a nuestro Pueblo el Privilegio de Vivir en un País en Paz, en un País Tranquilo, en un País con Valores; en un País donde todavía tod@s nosotr@s, somos Gente de Familia y de Comunidad, y aprendemos, a través del contraste, a valorar lo que tenemos y a empeñarnos más en ser exitos@s, en obtener resultados en esta Tierra, Libre, Sagrada, que nos legaron nuestros Ancestros, y que Dios nos ha dado, para transformarla creativamente, para crear Bienestar. Y tod@s junt@s ! Eso también és vital : Entender que aquí trabajamos en un Modelo efectivo de Alianzas, buscando cómo facilitarnos el trabajo y su desarrollo, un@s a otr@s.

La clave de este Año que viene és la Promoción y la Facilitación. Que podamos dar respuestas a las expectativas que tiene nuestro Pueblo, de más Trabajo, más Seguridad, más Programas Socio-Productivos, más Tecnologías, más Conectividad, mejor Salud, más Calidad en la Educación… todas esas expectativas que las tiene, con Justicia.

Porque és justo que las Familias esperen lo que necesiten, y esperen más, y és necesario que nosotr@s, como Servidor@s Públic@s, nos dispongamos a escuchar todo el tiempo esa Demanda, esa Necesidad; pero que nos dispongamos a escucharla, atendiéndola, y encontrando la manera de producir resultados.

Un Gobierno solo, y menos en estos Tiempos del Mundo, una Alcaldía sola, no puede hacer lo que se puede hacer en Alianza con los Emprendedores y Productores Privados, Pequeños, Medianos, Grandes, en cada uno de los Municipios de nuestro País. És en Alianzas que trabajamos, y debemos trabajar. En el Modelo de Alianzas, avanzamos, respaldando Emprendimientos, en el Campo y la Ciudad.

Esos Emprendimientos, esas Empresas, y esos Proyectos y Programas Productivos, son generadores del Trabajo que nuestro Pueblo quiere, y cuando hay Trabajo, hay más Tranquilidad y Seguridad. Entonces, tenemos que lograr, este año, dar el salto, creando las mejores condiciones para dar respuestas. Para Facilitar. Para avanzar.

Eso és lo que nuestro Pueblo nos demanda, és el siguiente Paso : Un Gobierno que respalde todas esas Iniciativas de Trabajo… Iniciativas Creadoras, Sanas, Iniciativas Honradas, Iniciativas Honestas; también Alcaldías Diligentes, Alcaldías Honestas, Alcaldías que sirvan a nuestro Pueblo en cada lugar, y a l@s Productor@s y Emprendedor@s, que generen trabajo y crecimiento económico.

Y por otro lado, también la creación e implementación de Sistemas y Tecnologías, que nos faciliten todos los Procesos. Estamos trabajando duro en eso. Un Sistema Nacional de Facilitación y Seguimiento que nos permita atender toda esa demanda, reducir los tiempos para los Trámites, para los Permisos, de manera que se pueda instalar y desarrollar con celeridad una Inversión, que cumpla con toda la Legislación, Nacional y Local.

Así que, Compañer@s, nosotros sabemos que estamos cerrando un Año que ha sido Victorioso. Dios Nuestro Señor ha sido generoso con Nicaragua. Nos ha dado un Territorio Fértil para nosotros sembrar, cultivar y cosechar. Él nos da el Don, Él derrama sobre nuestro País los Milagros, y a nosotr@s nos toca desarrollarlos, para que nuestro Pueblo se siga sintiendo orgulloso de ser nicaragüenses, de lo que hacemos, de este Proyecto Cristiano, Socialista y Solidario, que és uno; de la Militancia del Frente Sandinista de Liberación Nacional; de la Juventud, de las Mujeres, de las Familias. Que se siga sintiendo orgulloso de nuestro Comandante Daniel, de nuestro Gobierno Nacional, de nuestr@s Alcaldes y Alcaldesas, de toda la Institucionalidad.

Y, enfrentados a otro Año Electoral, a cosechar más Victorias ! Sobre todo en este terreno donde no me canso nunca de dar gracias a Dios por todo lo que nos da… Muchas Bendiciones, Bendiciones y Bendiciones, que a nosotr@s nos toca convertir en Éxitos, en Resultados, en Trabajo exitoso que dé respuestas a las Familias nicaragüenses.

Tenemos Unidad, y debemos fortalecerla. Tenemos Seguridad, y debemos fortalecerla. Tenemos que producir más Fuentes de Trabajo para que haya Prosperidad, y salgamos de la Pobreza. Debemos enfrascarnos en esos Procesos de Educación, Aprendizaje, Entrenamiento, incorporación de Tecnologías, Facilitación, para ir avanzando contra la Pobreza.

Tenemos que seguir muy pendientes de todos los Eventos del Clima, de nuestra condición sísmica, volcánica, para atenderlos, y salvar Vidas… Imagínense, tuvimos un Huracán, un Terremoto, una amenaza de Maremoto, y fuimos capaces de atravesar todo ese “mar embravecido”, sin perder Vidas. Ahí hay una Gran Bendición ! Sobre este Pueblo, sobre este País, sobre cada un@ de nosotr@s, sobre cada Hogar, sobre cada Familia, hay una inmensa Bendición, y és pecado desperdiciarla.

Por eso tenemos que llamarnos, todos los días, en primer lugar a dar gracias a Dios, y en primer lugar, a seguir trabajando desde todo lo que somos, desde nuestra inmensa Fuerza de Espíritu, nuestra Fé y Valores, con el apoyo de nuestras Familias, que és invaluable, para nuestra Historia que és Gloriosa, desde nuestro Legado que és formidable, desde todo lo que hemos hecho para Cambiar Nicaragua, para ir Siempre Más Allá, que és una Frase profundamente Espiritual.

Siempre Más Allá quiere decir, sobre todo, que debemos encontrar la Fuerza Espiritual que nos nutra, para ser capaces de enfrentar todos los Retos, en conexión ininterrumpida con Dios, con la Providencia, con el Universo, con nuestros Ancestros, con nuestros Espíritus Guías, con nuestros Sabios, con nuestros Maestros.

Con esa Energía Prodigiosa, Maravillosa, de Dios Nuestro Señor, que se manifiesta en Nicaragua con todo Su Poder, en todos los Momentos, y nos ha representado y significado Protección; nos ha representado y traído Unidad, que és la Bendición Mayúscula en este Mundo de tanta complejidad; y nos ha representado mucha Paz, que debemos fortalecer, trabajando duro, respondiendo a las demandas de nuestro Pueblo, de más Trabajo, más Seguridad, más Tranquilidad. És fortalecer la Paz que és nuestro Tesoro.

Son Tiempos álgidos los que vive el Mundo… Complicadísimos ! De convulsión, de conflictos armados, de guerras, de millones de Seres Humanos desplazados, que van de un lado a otro, sin Familia, dejando atrás la Familia, sin Hogar, con l@s Niñ@s “atuto”, desprovistos… Desde la televisión lo podemos ver todos los días, millones de Seres Humanos que tienen que dejar todo, desplazados como resultado de las guerras, de los conflictos, de la ausencia de Paz.

Nosotr@s ya vivimos guerras y conflictos, que no volverán ! Ahora, gracias a Dios, tenemos Paz que debemos fortalecer. Y dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional nos corresponde, con nuestros Valores, con nuestro Legado, con nuestra Inspiración, fortalecer la Unidad; porque és en Unidad que vivimos en toda Nicaragua.

Este Año 2017 vamos a estar llenos de Victorias, vamos a Vivir Plenamente estos Tiempos de Victorias, en el Frente, y en toda Nicaragua. Hemos aprendido a unirnos, y como Guerrilleros de Amor, de Paz, de Prosperidad para nuestra Nicaragua, nos toca fortalecer la Unidad de nuestro Frente Sandinista, para fortalecer la Unidad de Nicaragua, y para seguir trabajando, tod@s junt@s, EN AMORANICARAGUA, para ir Adelante Siempre, con Daniel, con el Frente, con el Pueblo-Presidente; para ir Siempre Adelante, Siempre Más Allá…! Viviendo plenamente, con Orgullo, con Alegría; para vivir estos Tiempos de Triunfos, Tiempos de Victorias !

El mayor Triunfo és la Unidad. La Unidad y la Seguridad para trabajar y prosperar. El mayor Triunfo és que seamos capaces de acrecentar la Seguridad en nuestro País, la Tranquilidad, la Armonía. El mayor Triunfo és que sepamos cultivar dentro de nosotr@s mismos todos los Valores, Cristianos, Sandinistas, Socialistas, Solidarios, y Revolucionari@s, que nos hacen Mejores. Y nosotr@s, cada un@, concentrándonos en hacer mayores esfuerzos para mejorar la Vida en nuestro País, para que tod@s crezcamos en Alegría y Bienestar.

Compañer@s, aquí estamos trabajando fuerte. No nos cansamos de darle gracias a Dios, desde el fondo de nuestros Corazones, por todo lo que nos ha dado. Dispongámonos a encontrar a Dios todos los días, y en Dios, todos los días, la Fuerza, la Fortaleza, para Ir Adelante, creando Nuevas Victorias para nuestro Pueblo, para Nicaragua, para cada un@ de nosotr@s; para nuestr@s Hij@s, y para lo que vamos a heredar a las generaciones venideras.

Muchísimo Cariño de nuestro Comandante Daniel, mío, de tod@s nosotr@s. Estamos en comunicación para encontrarnos aquí el 10 de Enero, para seguir avanzando en Compromiso de Patria y Libertad, Patria Unida, Patria y Dignidad, Patria Linda, Patria Libre, Patria en Prosperidad. Muchísimas gracias, y mucho Cariño a tod@s.