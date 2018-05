Pacientes con enfermedades crónicas encuentran alivio en la Clínica de Manejo del Dolor

En el hospital Antonio Lenin Fonseca, donde se ubica la Clínica de Manejo del Dolor, a diario y de manera gratuita se atienden a pacientes con enfermedades crónicas como dolores musculares y de huesos, reumatismo, lumbalgia y síndrome doloroso generalizado.

La doctora Miriam Gutiérrez, directora de la Clínica de Manejo del Dolor, resaltó que los servicios brindados son completamente gratuitos, y las especialidades a favor de los pacientes son: la moxibustión, shiatsu, reflexología podal y la técnica en la que se usan plantas, hojas y esencias para tratar los diferentes padecimientos de los huesos y músculos.

La paciente Carolina Cruz, quien recibe las terapias complementarias dos veces por semana, aseguró que ha superado una lesión en su mano derecha, la cual se le originó producto de una caída en su vivienda, “yo me he sentido mejor después de las terapias, antes no podía ni empuñar la mano, pero ahora muevo los dedos y casi no hay dolor.