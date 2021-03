Pablo Fariñas y Winder Doña se dieron cita en «Yo Canto Mejor VIP»

Admiración y respeto a la trayectoria de los cantantes Pablo Fariñas y Winder Doña demostró el público de Tu Nueva Radio Ya y Canal 6 durante su presentación en el reality show “Yo Canto Mejor Vip”.

Los artistas con más de 25 años de trayectoria siguen vigentes en la música ahora como solista y el encuentro fraterno entre estos dos grandes a nivel nacional fue del agrado de todos nuestros fans quienes los felicitaron por la calidad de interpretación.

Fariñas originario de Managua, ex interprete y coreógrafo del grupo Macolla y La Nueva Compañía actualmente es productor de la revista “Viva La Vida” en canal 13.

Además en el 2020 saco sus más recientes éxitos titulados “Fe y Esperanza” y “Un solo Pueblo”, dedicado a la hermandad de los pueblos centroamericanos afectados por los huracanes Iota y Eta.

En la edición de “Yo Canto Mejor Vip” de este miércoles Fariñas interpreto música banda de K Paz de la Sierra “Pero te vas arrepentir”, así como una ranchera de Vicente Fernández “Mujeres Divinas” Y de Ricardo Arjona «Mujeres».

En tanto Winder Doña nacido también en Managua y con descendencia caribeña canta desde los 15 años de edad y ha ejecutado a la perfección la guitarra.

En su carrera artística ha sido parte de agrupaciones como: Los Gigantes del 70, Los Bravos, Oxígeno y Vino Caliente.

También alternó en varias ocasiones en los Estados Unidos con Chepito Areas coterráneo de nuestra Nicaragua y ex integrante del grupo Santana.

Desde hace 8 años se lanzo como solista y su género es romántico en Español e Inglés; Se dedica a amenizar en eventos privados y públicos, 15 años, bodas, casinos, restaurantes y más; En su presentación interpretó: Manantial, de Cesar Meléndez y Before the Next de Freddy Fender.

Este jueves el derroche de artistas continúa en “Yo Canto Mejor Vip” nuestros invitados serán: Osman Delgado y Dennis Bolaños, no se lo pueden perder a partir de las 4 de la tarde.