Pablo Alborán estalla contra «descarado» artista turco

El cantante Pablo Alborán denunció a través de sus redes sociales el plagio que sufrió por parte del también artista Erkan Erzurumlu, quien le copió el estilo del video de la canción “No vaya a ser” y hasta la vestimenta.

Pablo Alborán estalla contra artista turco

“No tengo palabras. Esto se llama no tener descaro”, dijo Alborán en su cuenta de Instagram.

“No vaya a ser” es la canción que Pablo Alborán publicó el 21 de septiembre de 2017.

Tres años después de sacar a la luz este éxito, el videoclip alcanza más de 76 millones de reproducciones en Youtube. Se trata de un tema que pertenece a su disco “Prometo”, que hizo público en 2018.

“No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir, no vaya a ser que me enamore aún más de ti, no vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder, no vaya a ser que me caiga otra vez”, dice parte de la letra.

Tres años después de conocer esta canción, el turco Erkan Erzurumlu hace estallar a Pablo Alborán al publicar un videoclip con una canción basada en el mismo ritmo que la del artista español.

En seis días, Erkan Erzurumlu ha alcanzado algo más de 180 mil reproducciones con ‘Kalbin Nereli’ (‘Donde está tu corazón’), que es el nombre que ha elegido para su canción.

El cantante turco también pone voz a una historia de desamor. “Está bien, sácame de mí, no me detendré de nuevo, ya estoy perdido, he estado viendo tu sonrisa. Déjame ir, no hay otra para mi que tú, dame la dirección de donde es tu corazón”, dice la letra.

Aunque las letras guardan diferencia, la fotografía de portada elegida para el single, el ritmo de la canción y la temática del videoclip no han sentado muy bien a Alborán.