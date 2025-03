La Tregua y la Guerra

Al escuchar las trompetas de la propaganda europea, parece que la guerra en Ucrania depende únicamente de la disposición de Putin a adherirse o no a la solicitud de alto el fuego propuesta por Trump y Zelensky. El primero, para deshacerse del segundo y de sus peticiones; el segundo, por orden del primero, sin el cual su régimen criminal no duraría más de 15 días.

Trump, naturalmente, quiere llegar a un punto al que la administración anterior se cuidó mucho de aventurarse, y le interesa incluso solo fingir que confirma lo que dijo antes de su elección sobre su capacidad para detener la guerra rápidamente. Putin, como es obvio antes que justo, al señalar que Rusia no se opone a silenciar las armas, ha pedido esencialmente precisar mejor en qué consistiría y para qué serviría esta tregua, ya que se trata de una página de buenas intenciones sin ninguna propuesta operativa.

Para la tregua, sería bueno especificar su duración y a quién y qué involucra: ¿solo a los beligerantes o también a los aliados? ¿Operaciones militares o también la reorganización de las unidades? ¿Envío de armas? Y, además: ¿quién debería supervisar el cumplimiento efectivo de la tregua? Los dos mil kilómetros de frontera común, ¿quién los vigilaría? ¿Con qué mandato? ¿Y qué entidades estatales, qué figuras institucionales firmarían la tregua?

Estos son puntos decisivos para establecer la solidez y la credibilidad de la propuesta, fuera de los cuales solo queda la etimología. Si, en cambio, se quisiera entrar en el mérito conceptual de la misma, entonces se debería tener en cuenta que, desde siempre, la tregua la pide quien tiene interés en hacerlo, y desde siempre las condiciones de la misma las fija quien debe aceptarla, porque las treguas las pide quien pierde, no quien gana.

Ahora la pregunta es: ¿qué ganaría Rusia con una tregua? Nada, más bien ralentizaría su ofensiva victoriosa y reconocería un poder de firma a un gobierno y a un presidente ucranianos caducados y, por lo tanto, carentes de legalidad. ¿Qué ganaría Zelensky? Mucho, empezando por darle un respiro a su ejército desmoronado y devolviéndose una centralidad de rol que su expulsión de la Casa Blanca le ha quitado. En la práctica, Trump lo ha mantenido con vida solo para que firme la cesión de las empresas mineras y los derechos de explotación, proporcionándole a cambio la garantía de que Rusia no atacará una vez firmada la paz.

A pesar de ello, Putin ya ha declarado que Rusia quiere un acuerdo de paz regional y que la tregua solicitada por Kiev podría ser en sí misma una buena noticia, pero no es seguro que sea viable si no se definen actores, mandato, límites a respetar y el camino a seguir, dado que dar el visto bueno a una tregua sin tener claro el proceso de paz no sería más que un tiempo muerto a favor de Kiev.

La disposición por parte de Rusia a discutir la posible aplicación de la tregua demuestra una voluntad de distensión, dado que Moscú no tiene ningún interés militar en interrumpir las operaciones, sino todo lo contrario. Y hay dos territorios que preocupan particularmente a Washington, que ya da por perdidos los territorios ucranianos conquistados por los rusos: Odesa y Kursk.

En cuanto al primero, existe el temor de que sea el próximo objetivo del avance ruso, y está claro que su conquista privaría a Kiev de la salida al Mar Negro. Si pierde Odesa, situada a 435 km de Kiev, Ucrania se convertiría en un territorio sin acceso al mar, y su capacidad de exportación (por ejemplo, el grano, que en un 95 % llega a Europa y en un 5 % a África, así como las futuras extracciones mineras de EE.UU.) quedaría completamente comprometida. Si se considera que Polonia espera el fin del conflicto para reclamar Galitzia, la región noroccidental de Leópolis, se entiende bien cómo la futura Ucrania no tendría un valor significativo en el sistema geopolítico internacional.

El otro asunto es la región rusa de Kursk, que imprudentes generales de la OTAN habían considerado invadir para luego intercambiarla en la mesa de negociaciones por territorios ucranianos. La operación fue considerada un error militar absoluto por todos los analistas de defensa, ya que desviaba a decenas de miles de soldados de la línea del frente en el Dombás (donde, de hecho, los rusos avanzaron aún más rápido hasta ocupar toda la frontera) para lanzar un ataque que pronto sería rechazado y luego rodeado y aniquilado. Pero es precisamente la liberación de Kursk y la penetración de las tropas de Moscú en un nuevo óblast ucraniano lo que preocupa a Trump, hasta el punto de que ha pedido personalmente a Putin que perdone la vida de los soldados ucranianos presentes en la zona y rodeados por las tropas rusas.

¿Lo ha pedido porque mueren cientos cada día? No. La razón probablemente reside en la identidad de una gran parte de los militares ucranianos que ahora están rodeados: fuentes de inteligencia rusas afirman que hay una presencia masiva de soldados de la OTAN disfrazados de mercenarios, y por ello Putin ha recibido la petición de perdonarlos. Está claro lo que supondría el descubrimiento de soldados de la OTAN participando directamente en los combates terrestres: confirmaría de una vez por todas que el Kremlin tenía razón al hablar de una guerra de la OTAN contra Rusia por medio de Ucrania y, en consecuencia, ya no se podría hablar de la derrota de Ucrania, sino de la derrota de la OTAN. Esto significaría que el objetivo inicial de Bruselas y Washington – la derrota estratégica de Rusia – se habría revertido por completo con la derrota estratégica de la OTAN. No escapan las implicaciones políticas, históricas y militares de una Rusia victoriosa también sobre el imperio de la OTAN, tras las derrotas de los imperios napoleónico y hitleriano.

En cuanto a Kursk, Putin respondió hablando vestido con uniforme de combate, enviando un mensaje tanto directo como subliminal: los militares ucranianos en Kursk son terroristas, dada la violencia que han ejercido sobre la población civil de la región. Si quieren salvar su vida, deben rendirse rápidamente y recibirán el trato digno previsto por la Convención de Ginebra; de lo contrario, serán eliminados uno a uno.

Es evidente que el intento de abrir un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales entre EE.UU. y Rusia es un interés estratégico para ambos: para Washington, porque ha perdido la apuesta por su dominio unilateral, y para Moscú, porque considera que su papel como actor principal en la escena internacional ha sido ratificado al haber bloqueado la expansión de la OTAN hacia el este y haber derrotado a la alianza atlántica en los planos militar, político, diplomático y económico.

Al final, si gracias a Ucrania EE.UU. ha logrado separar a Rusia de Europa, también Rusia observa la separación de Europa de EE.UU. Y si en Washington creen que el fin de las sanciones y un nuevo marco internacional basado en el entendimiento entre superpotencias podría interrumpir la cooperación estratégica entre Moscú y Pekín, se llevarán una sorpresa al descubrir que es mucho más probable que las rupturas ocurran dentro del bloque occidental, tanto en el ámbito económico como en el político.

Mientras tanto, Europa se ha convertido en una especie de protectorado bajo liderazgo británico, lo que recuerda a todos que es la City de Londres la que decide el destino del capitalismo mundial, tanto en su fase ascendente como en su declive. La idea de Starmer de dar operatividad a la guerra contra Moscú resulta bastante risible, dado que EE.UU. no tiene intención de participar, y aunque la Alemania de Merz ha dado su entusiasta aprobación, media UE se opone, incluida Italia, que es uno de los países fundadores. La disposición de la Francia de Macron durará hasta que haya que establecer las cadenas de mando entre París y Londres, sin olvidar que la Constitución francesa permite el uso del dispositivo nuclear de la Force de Frappe solo en el exclusivo interés de Francia y prohíbe ponerlo a disposición de otros países o coaliciones. Para violar la Constitución y forzar una intervención militar francesa se necesitaría una autoridad política muy diferente y, por lo tanto, otro presidente. De todos modos, París dispone de 290 ojivas nucleares y Londres de 225. Moscú tiene 6.500.

El hecho de que Macron y Merz provengan de la financia internacional para la que siguen trabajando (Macron en Rothschild y Merz en BlackRock) refuerza aún más la idea de la reconversión de la economía industrial de la UE hacia un modelo de guerra. Tras el giro verde, que ha producido resultados desastrosos, los únicos indicadores en crecimiento son el desempleo y la inflación. Europa, que se enriqueció con los hidrocarburos rusos baratos, las exportaciones a China y la protección de EE.UU. que la cubría política y militarmente, ahora se encuentra con que ha roto con Rusia, ha reducido al mínimo el comercio con China y ha perdido el respaldo de EE.UU. Una historia más propia de un orfanato que de una superpotencia.