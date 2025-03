El 7 de marzo de 2025, en medio de la tercera sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional, se celebró una conferencia de prensa en Beijing, en la cual el Miembro del Buró Político del Comité Central del PCCh y Ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi contestó preguntas de los periodistas chinos y extranjeros sobre el orden mundial, el Sur Global, las relaciones entre China y América Latina y el Caribe.

En respuesta a las preguntas sobre el panorama y orden mundial, y en los cuales qué rol puede jugar China, el Canciller Wang Yi manifestó que, la diplomacia de la nueva China siempre se pone firmemente del lado de la justicia internacional, y se opone categóricamente a la política de la fuerza y la hegemonía. La historia ha de avanzar hacia adelante, y nunca debe retroceder hacia atrás. Los grandes países deben asumir las obligaciones internacionales y sus debidas responsabilidades. No deben ser motivados solo por los intereses, ni mucho menos intimidar a los débiles valiéndose de su fuerza. Hay más de 190 países en el mundo. Imagínense, si cada país resalta “mi país primero” y cree a ciegas en la “posición de la fuerza”, este mundo volverá a ser regido por la ley de la selva, y los países pequeños y débiles serán los primeramente impactados y las reglas y el orden internacionales serán gravemente afectados. En el mundo occidental se dice que no hay amigos para siempre, sino intereses para siempre. Sin embargo, para los chinos, la amistad debe ser permanente y los intereses deben ser compartidos. Al captar la tendencia de la historia y estar a la altura de nuestro tiempo, el Presidente Xi Jinping ha propuesto la construcción conjunta de la comunidad de futuro compartido de la humanidad, abogando por que los países superen todo tipo de discrepancias y diferencias para cuidar bien juntos el único planeta habitable para los seres humanos y construir bien entre todos esta aldea global de futuro compartido. Este concepto trascendental no solo refleja la excelente tradición de la civilización china de la gobernanza por el bien general, sino que también demuestra la visión internacionalista de los comunistas chinos. Hemos constatado con satisfacción que un creciente número de países se ha sumado a la construcción de la comunidad de futuro compartido, más de 100 países apoyan las “Tres Iniciativas Globales” y más de los tres cuartos de los países del mundo se han incorporado a la gran familia de la construcción conjunta de la Franja y la Ruta. La historia comprobará que el que tiene presentes los intereses de todos, será el verdadero ganador. Con la construcción conjunta de la comunidad de futuro compartido de la humanidad, el mundo será de todos los países y el futuro también será de todos.

Al contestar las preguntas sobre cómo los países en vías de desarrollo y del Sur Global pueden proteger mejor sus propios intereses, el Canciller Wang Yi destacó que, el sello distintivo de nuestra era es la fuerza prominente y creciente del Sur Global. Hoy día, el Sur Global, que representa más del 40% de la economía mundial y aporta el 80% del crecimiento económico mundial, se ha convertido en una fuerza crucial para defender la paz internacional, promover el desarrollo mundial y mejorar la gobernanza global. El Sur Global constituye la clave para traer estabilidad al mundo y convertirlo en un lugar mejor. China es un miembro natural del Sur Global, porque hemos luchado juntos contra el colonialismo y el hegemonismo en la historia, y estamos comprometidos con el objetivo común del desarrollo y la revitalización. China y los países en desarrollo que siempre se tratan con sinceridad están unidos de corazón por un afecto e identificación natural. No importa cómo evolucione la situación internacional, China siempre va a tener en su corazón al Sur Global y mantenerse enraizada en él, trabajando junto con los demás países del Sur Global por añadir un nuevo capítulo a los anales de la historia del desarrollo humano.

Sobre las preguntas relacionadas a las relaciones entre China y América Latina y el Caribe, el Canciller Wang Yi reiteró que, la cooperación entre China y ALC es una cooperación Sur-Sur, que se caracteriza por el apoyo mutuo y no tiene ningún cálculo geopolítico. En nuestros intercambios con los países de ALC, China siempre persiste en los principios de trato en pie de igualdad, beneficio mutuo y ganancias compartidas, y nunca busca la esfera de influencia ni apunta contra ninguna parte. Lo que el pueblo de ALC quiere construir es su propio hogar, y no es el patio trasero de nadie; lo que los países de ALC esperan es la independencia y autodecisión, y no es la Doctrina Monroe. La cooperación entre China y ALC ha sido bien acogida porque respeta las voluntades del pueblo de ALC, corresponde a las necesidades de los países de ALC, y ha aportado una opción confiable y una perspectiva amplia para la revitalización de la región. A partir de la nueva era, gracias a la planificación y orientación del Presidente Xi Jinping y los líderes de ALC y con el sustento del mecanismo del FCC, la construcción de la comunidad de futuro compartido China-ALC ha logrado resultados fructuosos, en beneficio de todos nuestros pueblos. Este año marca el 10° aniversario del funcionamiento oficial del FCC. La parte china va a celebrar la Cuarta Reunión Ministerial del FCC en China en el primer semestre del año. Aprovechando esta oportunidad, ambas partes van a superar montañas y océanos y descartar las interferencias para elevar la cooperación entre China y ALC a nuevas alturas.