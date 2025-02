El voto alemán ha llegado y ha traído el terremoto que se preveía. El crecimiento impetuoso de los nazis de AfD solo se compensa en parte con el crecimiento de la izquierda de Die Linke y con la afirmación del BSW, que está a pocos votos de superar el umbral electoral. Sin embargo, el dato político igualmente relevante es el colapso del SPD, el partido de gobierno culpable de la implicación de Alemania en la guerra contra Rusia, lo que ha provocado una violenta crisis industrial.

La afirmación de la CDU indica un desplazamiento del electorado hacia el centro, pero es demasiado pronto para saber si habrá condiciones para una coalición de gobierno, es decir, si la mayoría numérica puede convertirse en una mayoría política. En general, pero aún más cuando un país se encuentra en el epicentro de una crisis, la suma matemática no siempre ofrece un resultado político. Y no hay dudas de que la situación en Alemania (como en toda Europa) está en plena convulsión; está claro que el ciclón Trump está generando reflexiones y consideraciones inéditas, aún por descifrar. Por el momento, en cualquier caso, solo parece posible una alianza de la CDU con el SPD y con Los Verdes, quienes también han perdido 3 puntos con respecto al pasado, precisamente por ser entusiastas adoradores de Zelensky.

Por supuesto, la afirmación de la extrema derecha de AfD despierta pesadillas y proyecta las sombras más oscuras sobre el país más poderoso del Viejo Continente. Pero si se quiere intentar un análisis sin la obvia indignación, se debe reconocer que no se trata únicamente de un voto ideológico; en otras palabras, no hay un fuerte resurgimiento del supremacismo racista que fue el preludio del ascenso del nazismo alemán. Sin embargo, así como el nacionalsocialismo tuvo su origen tras la crisis de la República de Weimar, hoy no se pueden ignorar ciertas similitudes con la profunda crisis económica en la que se encuentra Alemania, que lleva dos años en recesión técnica y que, además, corre el riesgo de convertirse en estanflación (es decir, cuando el crecimiento cero se combina con la inflación). Y la responsabilidad de la SPD en esto es enorme.

La crisis alemana, al igual que la de toda la UE, comienza con la de los subprime de 2008 y la del endeudamiento soberano de 2010, se expande con la pandemia de 2019, pero alcanza su punto más crítico a partir de 2022, con las sanciones impuestas a Rusia, que han tenido un efecto boomerang sobre la UE en general, y sobre Berlín en particular.

Alemania había vivido las dos últimas décadas en una condición singularmente perfecta: el bajo costo de la energía proporcionada por Rusia a través del Nord Stream permitió a Berlín márgenes de beneficio altísimos para su industria, por los gastos energéticos al mínimo. Además, exportaba gas y petróleo a varios países de Europa del Este, obteniendo importantes beneficios económicos y políticos. Finalmente, la alta productividad alemana y el bajo costo de la energía favorecían una fuerte exportación hacia China, lo que brindaba a los alemanes márgenes adicionales y una posición relevante en el mercado chino.

Incluso, Berlín también gozaba de la protección de Estados Unidos, que le proporcionaba una cobertura política de primer nivel, y la combinación de su poder económico y político facilitaba su liderazgo dentro de la UE.

La crisis económica

La principal causa de la crisis económica alemana es precisamente su crisis industrial (que representa alrededor del 27% del PIB), históricamente el orgullo del modelo de desarrollo alemán, con una fuerte vocación exportadora. La producción industrial alemana, que sigue siendo la más alta de Europa, ha registrado un -12% entre 2019 y 2024, con una trayectoria que no muestra signos de revertirse, y no se vislumbran posibles compensaciones con un crecimiento del sector servicios (que representa el 64%).

Ahora Berlín también sufre en términos de exportación, ya que la demanda china sostuvo la producción alemana durante 15 años, pero la caída de la productividad (debido al doble costo de la energía) y la creciente capacidad china de producir más bienes internamente se han combinado con las restricciones impuestas por Washington al comercio de la UE con Pekín, lo que ha reducido aún más las exportaciones hacia China.

La adhesión al embargo sobre los hidrocarburos rusos ha causado un daño gigantesco a la productividad alemana, beneficiando enormemente a EE.UU., que ahora vende su energía en sustitución de la rusa, pero a un costo más que duplicado. La guerra en Ucrania ha sido el instrumento elegido por EE.UU. para debilitar la economía alemana y, en términos más generales, frenar el crecimiento ruso y el papel de la UE en Eurasia. Y que el objetivo fuera romper los lazos comerciales y políticos y limitar las exportaciones rusas, lo confirma el hecho de que el Tesoro estadounidense autorizó a su gobierno a levantar las sanciones contra numerosos bancos rusos, sin restricciones, permitiendo así las transacciones financieras necesarias para la compra de petróleo y derivados, gas natural, carbón, madera, uranio y todas las tecnologías relacionadas con las energías renovables. Algunos de estos bienes (como el petróleo y el gas natural) fueron luego revendidos, con precios aumentados, al «Continente Aturdido», que no podía comprarlos directamente debido a las sanciones. La última vez que ocurrió esto fue en noviembre de 2024, hace tres meses. En resumen, Washington hace negocios con lo mismo que pidió a Bruselas bloquear.

Sin embargo, el gas no es el único alto precio que Berlín ha pagado por convertirse en una herramienta de la política estadounidense: la defensa ha vuelto a ser un tema central en Europa y, con ella, todos los gastos asociados. Alemania, en 2024, aumentó su gasto militar en 30.000 millones respecto a 2019, pero necesitaría al menos otros 40.000 millones para alcanzar el 3% del PIB exigido por Trump. Objetivamente, un programa de rearme que, al mismo tiempo, inquieta a los europeos por sus referencias históricas y preocupa a los alemanes por sus consecuencias en el gasto social.

La crisis social

La crisis económica tiene una consecuencia obvia en la crisis social, donde el electorado de la clase media y de las capas más humildes ha visto desaparecer gran parte de las esperanzas de crecimiento y estabilidad que Alemania había garantizado a sus ciudadanos durante décadas.

Un empobrecimiento significativo de los estándares europeos, y alemanes en particular, es el trasfondo sobre el cual se dibuja la derrota histórica de la socialdemocracia, los Verdes y los Liberales, así como el retroceso de la CDU. A la difícil situación socioeconómica del Oeste se suma con fuerza la falta de crecimiento en el Este, demostrando que la reunificación fue más territorial que social. Treinta y cinco años después de la reunificación y pese a los 2 billones de euros gastados por el gobierno federal, el PIB per cápita de los alemanes que viven en los Länder de la ex-RDA sigue siendo un 30% más bajo que el de los alemanes del Oeste, alimentando tensiones y recriminaciones. Esto ha contribuido al éxito de la derecha de AfD, que en las elecciones europeas de 2024 obtuvo el 30% de los votos en el Este, frente al 13% en el Oeste.

A lo largo de su historia, Alemania nunca ha sido un país como los demás en Europa. Su papel preeminente en los distintos ámbitos de la cultura europea y su convicción de ser demasiado grande y poderosa como para quedar encadenada a un sistema de relaciones internacionales en el que no estuviera al mando han dado lugar a un modelo cultural y político con vocación expansionista. De hecho, es la tercera economía del mundo y la única europea capaz de competir con la estadounidense, razón por la cual Washington ha visto la reducción de la influencia alemana como un paso necesario para restablecer su liderazgo económico. Dentro de la UE, su estabilidad política y la solidez de sus cuentas públicas han reforzado su influencia, llevándola a ser considerada la locomotora de Europa. Hay que reconocer que la propia Unión Europea, desde su inicio, se ha basado en el eje Bonn-París, que asumió la dirección política y el gobierno de facto de Europa.

Los resultados electorales entregan a Alemania a la incertidumbre política, pero hay varias razones por las que su crisis es, en perspectiva, menos grave que la francesa. A pesar de la incompetencia de Scholz, el líder político más insulso que ha tenido Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, Berlín al menos posee la fuerza, si quiere, por una receta para su recuperación que, en general, debería ser adoptada por toda la UE: levantar las sanciones, reabrir el comercio energético con Rusia y sumarse a los protocolos de la Nueva Ruta de la Seda con Pekín como respuesta a los aranceles de EE.UU. No hay otro camino: acostumbrados a sentarse en la mesa de los grandes comensales, quien no reacciona corre el riesgo de terminar en poco tiempo en la lista del menú.