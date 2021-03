Operan a Kate del Castillo, tras terrible caída

La actriz mexicana Kate del Castillo, fue operada luego que sufriera un accidente en el set de grabación, mientras participaba en una escena de la serie Armas de Mujer, en la que participa.

Kate sorprendió a sus seguidores de Instagram al mostrar una fotografía en la cama de un hospital.

-Publicidad-

En la imagen, La Reina del Sur aparece acostada en una camilla utilizando gorro y mascarilla, así como una bata de hospital y el dedo vendado, mientras que en otras imágenes posteriores se ve una radiografía de lo que parece un injerto que aplicaron en su dedo, junto al hueso.

Kate del Castillo es operada

El accidente de Kate ocurrió hace unos días, cuando sufrió una aparatosa caída luego de que su bolso se enredara en uno de sus tacones, perdiendo el equilibrio y cayendo sobre su meñique de la mano izquierda, que provocó que se le rompieran los ligamentos.

“Estoy en el hospital, al final me van a tener que operar mi dedito, pero es algo muy sencillo. Es para que no me quede chueco”, explicó en su momento la actriz.

Días antes, Kate del Castillo anunció que se trataba de una operación muy sencilla y sin riesgos, solo para asegurarse que su dedo no se deformara por el golpe. De hecho, luego de haberse operado ella misma dio a conocer que estaba muy bien, aunque aún con efectos de la anestecia.

“Mi dedito miren qué bonito se ve y dormí delicioso. Ahorita que ya se me quite lo ‘drogui’ les platicó más”, comentó la hija de Eric del Castillo.