Nuestra Belleza Latina VIP en video promocional de la película XXX El Regreso de Xander Cage

La bella Clarissa Molina, Miss República Dominicana 2015 y ganadora de Nuestra Belleza Latina VIP, aparecerá en los videos promocionales de la nueva película de Vin Diesel: xXx Return of Xander Cage, que próximamente se estrenará en nuestro país.

Clarissa, reina de belleza y presentadora del programa: El Gordo y la Flaca, se tomó unos días libres en el show para grabar las escenas de los tráiler de la tan famoso y sonada película.

La bella Clarissa posteó una foto en su red social y en la parte de abajo escribió: “Durante la grabación del comercial para la película de uno de mis actores favoritos de toda la vida y quien he admirado siempre, Vin Diesel”.

Nuestra Belleza Latina, Clarissa Molina, no es la única reina de belleza que aparecerá en la cinta xXx Return of Xander Cage, ya que también aparecerá, Ariadna Gutiérrez ex virreina universal.