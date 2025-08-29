29

NOTICIAS SPUTNIK

El presidente ruso Vladimir Putin visitará China del 31 de agosto al 3 de septiembre, donde participará en la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.

También estará presente en los eventos en Pekín dedicados al 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Durante su visita, Putin se reunirá con los líderes de China, India, Turkiye, Irán, Serbia y Uzbekistán.

XXXX

Rusia condena la decisión del Reino Unido, Francia y Alemania de restablecer las sanciones contra Irán

«Condenamos enérgicamente estas acciones de los países europeos y exhortamos a la comunidad internacional a rechazarlas. Tales manipulaciones no pueden generar ninguna obligación para otros Estados» expresa el Ministerio de exteriores de Rusia en un comunicado.

«Les instamos encarecidamente a reflexionar y reconsiderar sus decisiones erróneas antes de que conduzcan a consecuencias irreparables y a una nueva tragedia», enfatiza el ministerio ruso.

XXXX

Rusia se solidariza con Venezuela en medio de tensiones con Estados Unidos

A través de un comunicado, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, expresó que «Rusia rechaza categóricamente la amenaza del uso de fuerza contra Estados soberanos como instrumento de política exterior”.

En el comunicado, Rusia también expresa su “solidaridad con el pueblo y Gobierno de Venezuela, que tiene el derecho inalienable a determinar libremente su camino político, económico y social sin presiones externas».

XXXX

Más de 1 millón 200 mil personas resultaron afectadas por las inundaciones en Pakistán.

En la provincia oriental pakistaní de Punyab se desbordaron 3 ríos, por lo cual se utilizan barcos para el rescate de personas.

Según las autoridades, más de 250 mil personas se vieron obligadas a evacuar sus hogares a causa de las lluvias.

XXXX