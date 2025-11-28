Noticias Sputnik – 28 de noviembre de 2025

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NOTICIAS SPUTNIK

Moscú se convierte en el epicentro mundial del ‘Gaming’ con la celebración de la Semana Internacional de los Videojuegos.

Pasillos repletos de tecnología de última generación, demos exclusivos y estrenos mundiales muestran por qué la industria y mercado rusos están captando la atención global.

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Al menos 10 personas murieron y varias resultaron lesionadas a causa de un ataque israelí, en la ciudad siria de Beit Jinn.

El periódico sirio Al Watan denunció que «los aviones de Israel siguen lanzando ataques contra el asentamiento de Beit Jinn, en Damasco, atacando a civiles».

Además, los medios árabes informaron la salida masiva de los habitantes de la ciudad de Beit Jann a las ciudades vecinas como consecuencia de los bombardeos israelíes.

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A 69 aumentó el número de muertos por las fuertes inundaciones y deslizamientos de tierra en Sri Lanka.

Las autoridades locales también contabilizan 34 personas desaparecidas.

La catástrofe natural provocada por el ciclón tropical Ditwa afectó a 219 mil habitantes de la isla.

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La capital de Argentina se declara en emergencia económica.

La provincia de Buenos Aires declaró la emergencia económica hasta marzo de 2027 debido a la profunda recesión, la caída de ingresos y la falta de transferencias del Gobierno nacional.

Esto se debe a la ley aprobada recientemente en la Legislatura local en consecuencia con el Presupuesto 2026 de Argentina.

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