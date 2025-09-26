Noticias Sputnik – 26 de septiembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 26 de septiembre de 2025:

Representantes de varios países abuchearon al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al subir al estrado de la Asamblea General de la ONU.

Posteriormente las delegaciones abandonaron la sala y dejaron al primer ministro israelí hablando casi en solitario.

El acto es un rechazo a los actos genocidas que ejecuta Israel contra la población de Gaza.

China saluda la solicitud de Palestina para integrarse a los BRICS

«Damos la bienvenida a la participación de socios afines en la cooperación en el marco de los BRICS y a la asistencia conjunta para avanzar hacia un orden internacional más justo y equitativo», declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun.

También precisó que los BRICS es una plataforma importante para la cooperación entre los países en desarrollo y los mercados emergentes.

La República Popular China inauguró el puente más Alto del Mundo

Está ubicado en el Gran Cañón de Huajiang, en la provincia de Guizhou, sitio conocido como “La grieta de la Tierra’ por su profundidad y estrechez.

La estructura tiene 625 metros de altura sobre el río y una longitud de 2.890 metros.

Venezuela advierte que una agresión de EEUU sería una «catástrofe» para América Latina

Así lo declaró el canciller de Venezuela, Yván Gil, durante su intervención en la tercera reunión de los países que integran el denominado Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU.

«Debemos alertar que la escalada de un conflicto o una agresión por mínima que sea contra territorio venezolano se convertiría en una catástrofe para toda la región. No es a Venezuela que están atacando, están atacando todo el Caribe; América Latina y toda la región sufriría», destacó Yván Gil.