NOTICIAS SPUTNIK

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en un nuevo ataque aéreo israelí contra un automóvil en la localidad de Toul, en el sur del Líbano.

La prensa local e internacional destaca que Tel Aviv continúa atacando el territorio libanés prácticamente todos los días, pese al alto el fuego vigente desde noviembre de 2024.

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Rusia observa intentos de Bruselas y Londres de interrumpir el diálogo directo entre Rusia y EEUU

Así lo informó a los periodistas el jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmítriev, tras llegar a Estados Unidos.

“Estos intentos de quienes buscan prolongar el conflicto ucraniano están relacionados con la grave situación de la economía británica y de la UE», destacó Kirill Dmítriev.

El enviado especial del presidente de Rusia agregó que las sanciones contra ese el Gigante Euroasiático provocarán el aumento de precios en las gasolineras estadounidenses.

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Millones de cangrejos rojos inundan las calles de la pequeña Isla de Navidad, en Australia

Hasta 100 millones de cangrejos rojos migran desde sus madrigueras en el bosque hasta el mar, donde se reproducen.

La migración ocurre cada año durante las lluvias de verano y es uno de los espectáculos naturales más increíbles de Australia.

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El paro nacional ha causado más de 60 millones de dólares en pérdidas económicas en Ecuador

El ministro de Desarrollo Humano de Ecuador, Harold Burbano, precisó que solo en 4 provincias reportan más de 20 millones de dólares en pérdidas directas; y 47 millones de dólares en pérdidas indirectas.

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