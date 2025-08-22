Noticias Sputnik – 22 de agosto de 2025

22

NOTICIAS SPUTNIK

Gaza entró en la Fase de hambruna y catástrofe humanitaria, anunció el Comité de Revisión de la Hambruna.

El panel de expertos internacionales destacó que después de 22 meses del conflicto, más de medio millón de personas se enfrentan a la desnutrición, indigencia y la muerte en Gaza.

Según el comité, el cese de las hostilidades de Israel y el fin del conflicto son cruciales para salvar vidas y poner fin al sufrimiento catastrófico en Gaza.

Por su parte, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó que, por la falta de medicina, enfermedades como la diarrea se están volviendo mortales en Gaza, especialmente para los niños.

Cosmonautas felicitaron a Rusia por el Día de la Bandera Nacional

“Los colores blanco, azul y rojo de la bandera de Rusia son reconocibles en todo el mundo y están representados a bordo de la Estación Espacial Internacional, donde trabajamos por el bien de nuestro país y de toda la humanidad” expresó el cosmonauta Sergei Rizhikov.

En un video difundido por Roscosmos, el cosmonauta Alexéi Zubritski, destacó que la bandera de Rusia representa el Afán de Progreso, Fuerza y Unidad.

Mas de 20 mandatarios y representantes de organizaciones internacionales, asistirán a la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en la ciudad china de Tiajin.

El Ministerio de Exteriores de China precisó que entre los invitados al evento están los presidentes de Rusia, Bielorrusia, Irán, Turquiye, el Primer Ministro de la India y otros líderes mundiales.

El Gobierno de México capturó 14 personas involucradas en una red de tráfico de armas, con presencia en el estado de México, Nayarit y Jalisco.

También detuvieron otras cuatro personas encargadas de vigilar los almacenes donde guardaban las armas.

Entre los detenidos está Héctor Agustín, líder de una célula delictiva perteneciente al Cartel Jalisco Nueva Generación.

