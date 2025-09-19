Noticias Sputnik – 19 de septiembre de 2025

19

Cuatro personas murieron en las últimas horas, entre ellas dos niños, a causa de la invasión israelí en Gaza.

Los bombardeos también dejaron varias personas lesionadas en Deir al Balá y Jan Yunís, en el centro y norte de Gaza.

Las autoridades palestinas denunciaron la destrucción de 11 albergues que servían de refugios para 11 mil personas desplazadas de sus hogares.

La ONU estima que más de 250 mil personas han huido de Gaza en el último mes, para proteger sus vidas de los ataques israelíes.

XXX

Miles de personas salieron a las calles de la ciudad de Génova, Italia, en protesta por el bloqueo israelí al enclave palestino

Los manifestantes expresaron su solidaridad con el pueblo de Gaza

Mientras tanto, en Roma también hay movilizaciones previstas para hoy, por lo que se han reforzado las medidas contra los manifestantes,

XXXX

«América Latina y el Caribe no es el ‘patio trasero’ de nadie», aseguró el vocero del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian.

“Los países latinoamericanos tienen el derecho a elegir sus lazos comerciales como mejor les convenga, sin que otras naciones les dicten qué deben hacer” enfatizó el funcionario chino.

«Instamos a EEUU a dejar de coaccionar a los países latinoamericanos para que tomen partido e interfieran en sus asuntos internos. En lugar de sembrar discordia e intromisión, debería tomar medidas más concretas para el desarrollo y la prosperidad de esos países», expresó Lin Jian.

XXXX

Las Desapariciones de personas en México aumentaron un 60%, indica el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Según el estudio, desde que Andrés Manuel López Obrador dejó la presidencia hasta la fecha, 13 mil 986 personas han desaparecido en México, causando zozobra entre sus familiares.

XXXX