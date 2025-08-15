Noticias Sputnik – 15 de agosto de 2025

15

Fotografías aéreas revelan la destrucción total de Gaza

En las imágenes no se ve ni un solo edificio intacto.

A lo largo de la costa se han instalado tiendas de campaña de personas que han huido de la guerra.

Las autoridades palestinas contabilizan más de 60 mil personas muertas a causa de los bombardeos y ataques terrestres israelíes contra Gaza, desde octubre de 2023.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó que la cumbre entre el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y Donald Trump, en Alaska, podría durar seis o siete horas.

«Suponemos que primero habrá una conversación individual. Esta contará con la participación de asistentes. Luego, habrá negociaciones en delegaciones, posiblemente en formato de almuerzo de trabajo” dijo Peskov.

“Después, los líderes se e reunirán para una rueda de prensa conjunta” expresó portavoz del Kremlin.

Más de 140 personas murieron en las últimas 24 horas a causa de las inundaciones provocadas por lluvias repentinas, en Pakistán.

En la provincia Jaiber Pastunjuá, cientos de casas quedaron inundadas por los aguaceros.

Al menos 60 personas murieron tras una devastadora tormenta que arrasó un poblado de camino a un lugar sagrado de peregrinación, en la aldea de Chashoti, en la India.

En el lugar aún hay personas atrapadas bajo el lodo y escombros.

Las autoridades han rescatado más de 160 sobrevivientes.

Fuentes oficiales revelan que en la base naval británica de Clyde (también conocida como Faslane) se registró un incidente nuclear con potencial riesgo de emisión radiactiva.

El suceso ocurrió a principios del 2025, pero hasta ahora hizo pública la información el Ministerio de Defensa de Reino Unido.

El incidente, registrado entre enero y abril de este año, fue clasificado como categoría A, lo que implica una probabilidad alta de emisión de sustancias radiactivas al medioambiente.

La base Clyde alberga todos los submarinos de la Marina Real británica, incluidos los de la clase Vanguard, equipados con misiles balísticos Trident con ojivas nucleares.

Más de 500 efectivos de seguridad pública en México murieron en 2024.

Las causas van desde enfermedades hasta accidentes, de acuerdo con lo reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Según el estudio, el 46,2% de los integrantes de la Guardia Nacional Mexicana murieron en accidentes y cerca del 20 por ciento fueron Asesinados en distintas circunstancias.