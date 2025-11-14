Noticias Sputnik, 14/11 – La Nueva Radio YA

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NOTICIAS SPUTNIK

Activistas a favor de Palestina se manifiestan en Berlín, Alemania.

Colgaron una pancarta en la emblemática Puerta de Brandeburgo de Berlín con el lema «¡Genocidio nunca más! Libertad para Palestina».

Tras la acción las autoridades alemanas capturaron a seis de los activistas.

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Rusia promete responder «con todas las capacidades disponibles» a un posible ataque de la OTAN.

Así lo declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, durante una rueda de prensa.

También reafirmó que Rusia ya está tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad ante el despliegue de contingentes de la OTAN cerca de sus fronteras.

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Moscú tilda de «injerencia descarada» en los asuntos internos de América Latina la actividad militar estadounidenses en el Caribe

Rusia está muy preocupada por los métodos de Washington para resolver los problemas en la región caribeña, ya que contradicen las propias obligaciones internacionales de EEUU.

Así lo denunció la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum ordena el despliegue de más de 10 mil soldados en Michoacán.

Dentro de las 100 acciones establecidas en la Estrategia Integral presentada por Sheinbaum se encuentra el “Operativo Paricutín”.

El objetivo es asignar a elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional a unidades dedicadas a evitar extorsiones, contener homicidios, reducir los delitos de alto impacto y garantizar las condiciones de tranquilidad para la población.

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