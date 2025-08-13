NOTICIAS SPUTNIK

Al menos 100 niños han muerto por desnutrición y hambre en Gaza en la última semana, a causa del bloqueo israelíe que impiden el ingreso de ayuda humanitaria al enclave palestino.

Organismos Internacionales también estiman que desde octubre de 2023, más de 40 mil niños han muerto o han resultado heridos en los bombardeos y ataques aéreos de Israel contra Gaza.

Zelenski quiere impedir el diálogo entre el presidente ruso Vladímir Putin, y Donald Trump, porque cualquier conversación entre Rusia y Estados Unidos sin su participación «sería un golpe fatal para él».

Así lo afirmó a Sputnik el experto vietnamita Hoang Giang, indicando que Zelenski hace todo lo posible para que la cumbre del próximo 15 de agosto, en Alaska, «pierda importancia».

«No se puede esperar nada bueno de las autoridades de Kiev en este momento. Zelenski, cuyo mandato ha expirado, y su equipo están dispuestos a recurrir a tácticas duras y provocadoras para interrumpir la cumbre entre Putin y Trump», aseguró el experto.

Moscú celebrará el Concurso Internacional “Grand Skate Tour 2025” del 14 al 24 de agosto.

Participarán unas 5 mil personas de más de 60 países, en competiciones de skateboarding, patinetes, roller sports y longboarding.

“Los rusos han creado algo único: han reunido a personas de todo el mundo que promueven el skateboarding y sienten pasión por este deporte», destacó el argentino Dallas Oberholzer, participante de los Juegos Olímpicos.

El festival también contará con la participación del estadounidense Danny Way, legendario skater y cinco veces campeón de los X Games.

Más de 5 mil bomberos luchan contra múltiples incendios forestales en Grecia.

Las llamas amenazan zonas pobladas y las islas turísticas de Quíos y Zante.

Las llamas avivadas por fuertes vientos han destruido viviendas, instalaciones industriales y granjas, obligando a evacuar a miles de residentes y turistas.

