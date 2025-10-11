Noticias Sputnik, 10/10 – La Nueva Radio YA

NOTICIAS SPUTNIK

Tras dos años de guerra, comienza el regreso masivo a Gaza como parte de la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego

Grabaciones muestran el inicio del retorno de miles de personas desplazadas a la Franja de Gaza tras la apertura de la carretera.

Los habitantes del enclave palestino regresan a sus barrios destruidos, en búsqueda de sus seres queridos.

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¿Por qué los Cascos Azules de la ONU no son queridos en todo el mundo?

Un estudio elaborado por la Universidad de Birmingham y la Universidad de Queen concluyó que, en poco más de una década, fueron concebidos 265 niños entre soldados de la ONU y mujeres haitianas, muchos de ellos producto de violaciones.

Los casos se repiten en otras naciones. Tan solo en 2021, la ONU reconoció haber recibido 387 denuncias de abusos sexuales cometidos por su personal, sobre todo en África.

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El paro indígena no cesa en Ecuador y tensiona al máximo el vínculo con el Gobierno

En tanto, el presidente de ese país busca descalificar a los manifestantes.

«Por el momento la respuesta de Noboa ha sido una represión muy fuerte, que se convierte en un síntoma de este tipo de gobiernos neoliberales. En los últimos siete años hemos visto un sofocamiento de las protestas, con muertos y perdigones a la población civil», afirman políticos ecuatorianos.

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Bolivia pide a su Fuerza Aérea estar preparada ante «cualquier injerencia externa»

«Las amenazas actuales a nuestra soberanía exigen a nuestra Fuerza Aérea que esté preparada para defender cualquier intento de injerencia externa, en un contexto internacional de disputas políticas entre una potencia que no se resigna a dejar de ser la hegemonía y una tendencia hacia un mundo multipolar» expresó Luis Arce, presidente de Bolivia.

Las declaraciones las realizó en medio del despliegue militar de EEUU en el Caribe, muy cerca de las costas venezolanas, una acción criticada por diversos países.

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