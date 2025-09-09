Noticias Sputnik – 09 de septiembre de 2025

Israel lanzó un ataque contra la ciudad de Doha, capital de Catar, utilizando 15 aviones bombarderos

El periódico israelí Jerusalem Post, indicó que «EEUU sabía del ataque de antemano y dio ‘luz verde’ para que se llevara a cabo».

XXXX

Más de 2,300 cineastas y actores de alto perfil de Hollywood se niegan a trabajar con empresas israelíes por el genocidio que cometen en Gaza

Las medidas incluyen no proyectar o participar en películas o festivales que estén involucradas con productoras israelíes que participen de forma directa en las acciones militares en Gaza o de forma indirecta a través de acuerdos con el Gobierno de Netanyahu.

«La Corte Internacional de Justicia determinó que la ocupación de Israel y el apartheid en contra de los palestinos es ilegal», se lee en el comunicado emitido por cineastas y actores

XXXX

Un alto nivel de confianza, la visión en común de un orden mundial más justo y la construcción de relaciones basadas en la soberanía de los Estados, constituyen los pilares de la relación entre Rusia y China.

“Esto, es un ejemplo a nivel internacional” destaca un editorial del diario ‘Global Times’.

«Otros países pueden ver que China y Rusia no solo abogan por la creación de un nuevo tipo de relaciones internacionales, sino que también predican con el ejemplo, demostrando una cooperación abierta basada en valores compartidos en las relaciones interestatales», precisa el ‘Global Times’.

XXXX

El mundo sufre una crisis de contaminación por plástico

Se estima que desde 1950, la humanidad ha producido más de 8 mil millones de toneladas de plástico, de las cuales más de la mitad fueron directamente a los vertederos y solo un 9% se recicló.

Los 10 países que en 2024 trataron de manera deficiente la contaminación plástica, están localizados en África