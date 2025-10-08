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NOTICIAS SPUTNIK

El Ejército israelí mata a dos trabajadores médicos cada día y a un periodista cada tres días, según las autoridades de Gaza

El servicio de prensa del Gobierno de Gaza también precisa que cada dos días, el Ejército israelí lleva a cabo ataques contra el sistema sanitario.

También, cada dos días, los militares israelíes hieren a 232 palestinos, de los cuales, más de la mitad son niños y mujeres.

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El presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, llega a Tayikistán en una visita de trabajo

Permanecerá tres días en el país de la región centroasiática, donde participará en la segunda cumbre Rusia-Asia Central.

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Países europeos podrían enfrentar en los próximos años una crisis económica que sacudirán el sistema financiero global, afectando principalmente a Francia e Italia.

Así lo precisa el informe de la fundación rusa Roscongress, denominado Desequilibrio presupuestario y la trampa de la deuda en la Unión Europea, revisado por Sputnik.

El informe identifica varios obstáculos para la consolidación presupuestaria, entre otros: El gasto en defensa y la transición verde.: y la fragmentación geoeconómica y la incertidumbre política interna.

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Especialistas alertan el aumento de cirugías plásticas en menores de edad en México

En 2020, México se posicionó en el octavo lugar mundial en cirugías de aumento de busto en menores de 18 años, informa el diario El Universal.

En septiembre, una adolescente de 14 años falleció en México tras complicaciones, presuntamente ocasionadas, por una cirugía estética a la que se sometió con el permiso de su madre.

Así, expertos advirtieron que las cirugías estéticas conllevan riesgos considerables cuando se trata de adolescentes.