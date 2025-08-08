31.7 C
Noti Podcast

Noticias Sputnik – 08 de agosto de 2025

Por Jhonny Martínez
En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 08 de agosto de 2025:

  • Hamás advierte al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que «el precio será alto» si se atreve a ocupar toda Gaza
  • El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, sostuvieron una llamada telefónica en la que abordaron los últimos acontecimientos del Conflicto Ucraniano
  • El presidente chino Xi Jinping, saludó vía telefónica al presidente ruso Vladimir Putin, por el mantenimiento de contactos entre Rusia y EEUU
  • Más de 50 mil personas han sido evacuadas a causa de los incendios forestales que afectan California, en Estados Unidos


