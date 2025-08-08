Noticias Sputnik – 08 de agosto de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 08 de agosto de 2025:

Hamás advierte al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que «el precio será alto» si se atreve a ocupar toda Gaza

El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, sostuvieron una llamada telefónica en la que abordaron los últimos acontecimientos del Conflicto Ucraniano

El presidente chino Xi Jinping, saludó vía telefónica al presidente ruso Vladimir Putin, por el mantenimiento de contactos entre Rusia y EEUU

Más de 50 mil personas han sido evacuadas a causa de los incendios forestales que afectan California, en Estados Unidos



