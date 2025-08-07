Noticias Sputnik – 07 de agosto de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 07 de agosto de 2025:
- El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Nahyan, llegó al Kremlin para conversar con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin
- El jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kiril Dmítriev, informó que los adversarios de Rusia están tratando de frustrar el dialogo entre Moscú y Washington
- Deportistas rusos triunfan en la Copa Mundial de Natación de Invierno, en Argentina
- Francia enfrenta el incendio forestal más grande de los últimos 76 años
¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!