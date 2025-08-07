34.7 C
Noti Podcast

Noticias Sputnik – 07 de agosto de 2025

Por Jhonny Martínez
En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 07 de agosto de 2025:

  • El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Nahyan, llegó al Kremlin para conversar con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin
  • El jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kiril Dmítriev, informó que los adversarios de Rusia están tratando de frustrar el dialogo entre Moscú y Washington
  • Deportistas rusos triunfan en la Copa Mundial de Natación de Invierno, en Argentina
  • Francia enfrenta el incendio forestal más grande de los últimos 76 años


