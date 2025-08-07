Noticias Sputnik – 07 de agosto de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 07 de agosto de 2025:

El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Nahyan, llegó al Kremlin para conversar con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin

El jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kiril Dmítriev, informó que los adversarios de Rusia están tratando de frustrar el dialogo entre Moscú y Washington

Deportistas rusos triunfan en la Copa Mundial de Natación de Invierno, en Argentina

Francia enfrenta el incendio forestal más grande de los últimos 76 años



