Noticias Sputnik – 03 de octubre de 2025

NOTICIAS SPUTNIK

Más de 60 mil personas salen a protestar en apoyo a Palestina y la Flotilla Global Sumud, cerca de la estación central Termini, en Roma, Italia

La acción forma parte de la huelga general convocada por los principales sindicatos italianos, en repudio con la política del Gobierno de ese país respecto a la situación en Gaza.

XXXX

China introdujo la nueva visa K para fomentar el “progreso tecnológico y económico»

Solo está sujeta a ciertos requisitos de edad, formación académica y experiencia laboral.

Esta nueva visa significa que la facilitación de permisos en China se ha ampliado aún más, mostrando al mundo un país más abierto y seguro en la nueva era, señala el diario Global Times en un editorial.

XXXX

La mayoría de los estadounidenses consideran que su país está dividido

Una reciente encuesta del Instituto de Investigación de Siena revela que la desconfianza en el sistema político de Estados Unidos, ha incrementado en los últimos cinco años.

En 2020, el 42% de los ciudadanos pensaba que la nación estaba demasiado polarizada para resolver sus problemas.

En 2025, esa percepción aumentó hasta el 64%

XXX

Venezuela denuncia ante la ONU, la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de sus costas.

«Nuestro embajador alterno ante las Naciones Unidas, Joaquín Pérez, ha presentado a Vasili Alexéyevich Nebenzia, embajador ruso ante la ONU y actual presidente del Consejo de Seguridad, una comunicación en la que denunciamos la incursión ilegal de aviones de combate estadounidenses el 2 de octubre, a unos 75 kilómetros de nuestras costas», expresó el canciller de Venezuela, Yván Gil, a través de Telegram.

“Esta acción pone en riesgo la seguridad de la aviación civil y comercial en el Caribe” destaca la denuncia de Venezuela.