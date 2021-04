Niños y grandes despiden vacaciones en el Parque Acuático de Managua

El parque Acuático del Paseo Xolotlán también estuvo muy concurrido por las familias de Managua que este domingo de Resurrección se dieron cita en el lugar para refrescarse y así cerrar el periodo de las vacaciones.

Fabiola Zeledón, que por primera vez visitó el parque, destacó lo bonito del sitio. “Es bien bonito, vinimos porque no tengo piscina en mi casa. Me ha parecido bien, bonito, divertido, solo que no me puedo subir a los juegos porque estoy grande, pero todo bien, divertido”, dijo.

El Paseo Xolotlán y la Avenida de Bolívar a Chávez cuentan con espacios, muchos de ellos de acceso gratuito o a precio simbólico, con gran calidad y en un ambiente de sana recreación. Son espacios creados por el Gobierno Sandinista para el disfrute de la población.

