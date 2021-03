Niño de 8 años es contratado con un jugoso salario para jugar Fortnite

El niño Joseph Deen, de tan sólo 8 años de edad, fue contratado por unos 33 mil dólares para ser parte de un equipo profesional del famoso videojuego llamado Fortnite.

Los esports ya están en la mira de muchos jovencitos alrededor del mundo quienes han dejado de seguir a profesionales de los deportes tradicionales gracias a las redes sociales, la tecnología y las plataformas digitales.

De esta forma Deen se convirtió en la persona más joven de la historia en recibir un pago para jugar aunque oficialmente no podrá competir hasta que tenga 13 años de edad.

La organización que lo contrató se llama Team 33, un equipo de esports de Hollywood, California, Estados Unidos.

Es más no sólo le pagaron a futuro para poder jugar ya que también le regalaron una una computadora gamer valuada en 5,000 dólares, para que pueda entrenar con total tranquilidad.

«Es un sueño hecho realidad. Si bien otros equipos no me tomaron en serio debido a mi corta edad, los de Team 33 me vieron jugar Fortnite y me permitieron entrenar y aprender con ellos todos los días», declaró el jovencito.

Además el acuerdo legal es muy flexible ya que establece que no hay un límite de horas semanales para jugar, y puede darse de baja en cualquier momento si así lo decide su familia.

Fortnite es un videojuego muy popular entre los jóvenes, y un gran número de ellos aún no alcanzan la mayoría de edad.