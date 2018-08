Niño de 10 años “quiebra” récord de Michael Phelps

El niño Clark Kent, de 10 años de edad, rompió el récord del nadador estadounidense Michael Phelps en los 100 metros mariposa, en un torneo que se realizó en los Estados Unidos.

“¡Súper felicitaciones para Clark Kent por romper ese récord! Sigue así amigo #SueñaenGrande”, escribió en Twitter Phelps tras conocer la hazaña que Kent logró el fin de semana pasado en el Far West International Championship de California, una competencia infantil que reúne diversos deportes.

Kent, que ya es conocido entre sus amigos como “Superman”, ganó el oro en 100 metros mariposa con un tiempo de 1:09,38 minutos y superó la marca de 1:10,48 minutos impuesta por Phelps en 1995. El pequeño, nacido en Estados Unidos y de origen filipino, se llevó también las medallas de oro en los 50 metros mariposa, 50 y 100 metros espalda y 50 y 100 metros estilo libre.

“Cuando salí del agua y vi los resultados pensé: ¡Superé el récord de Michael Phelps! Estaba realmente emocionado”, dijo a la cadena local NBC el niño, quien está siendo proyectado por entrenadores como el posible sucesor del deportista más exitoso de la historia de los Olímpicos.

Clark Kent, a 10-year-old from California nicknamed "Superman," is making headlines for beating a record held by retired Olympic swimmer Michael Phelps: https://t.co/egESUggolr pic.twitter.com/PXgHu8ZYA7

— CNN Sport (@cnnsport) July 31, 2018