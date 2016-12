Niña rompe en llanto al recibir un oso de peluche con la voz de su fallecido abuelo (VIDEO)

El abuelo de las niñas, Florencio Jiménez, murió trágicamente el año pasado debido a un derrame cerebral durante un robo de lavado de autos, dijo Ramos a Buzzfeed News.Para preservar su memoria, su tía Andrea compró a los dos osos de peluche para las niñas con mensajes de audio cortados de los clips de video que habían filmado con su abuelo antes de su muerte.

Cada mensaje de audio contenía una “broma secreta” entre las chicas y su abuelo, dijo Ramos, y terminó con una escena de risa exuberante.

Mira la hermosa reacción de los niños a continuación.

so my grandpa passed away tragically about a year ago and my aunt got my sisters a teddy bear that has a recording of my grandpas voice😢❤️ pic.twitter.com/zdjUaghISr

