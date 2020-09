Niña de 7 años pide que la dejen «morir» tras abuso de sus padres

Yatziri, es el nombre de la niña de 7 años, que ha estremecido por el brutal abuso físico y sexual que sufrió por parte de sus padres.

Niña abusada en México/ Foto cortesía

La menor tenía quemaduras de cigarrillo, brutales lesiones por palizas, señales de violación y además tenía el intestino por fuera.

-Publicidad-

El caso fue descubierto en el mes de agosto, en Puebla, y a pesar que la niña lleva todo este tiempo en el hospital su situación todavía es grave.

Los hechos se remontan al 21 de agosto cuando Yatziri, fue ingresada al hospital La Margarita en estado grave y mostrando lesiones típicas de abuso, además de un pulmón colapsado.

Leer también: Embarazada asesinada había protagonizado una obra teatral similar a su propio crimen

Al ser ingresada se dijo que las llagas e infecciones que presentaba su cuerpo se debían a la falta de cuidado de una operación a la que había sido sometida en abril por daños intestinales.

“Mejor quiero morirme, ya no me curen… no quiero regresar con mis padres para que me sigan pegando…”, dijo la pequeña a uno de sus médicos.

Los padres de la menor identificados como Rafael y Alejandra ya fueron arrestados y puestos a la orden de las autoridades judiciales.

Los detenidos serán procesados por violencia familiar y abandono en contra de su hija.

Leer también: Vendedora ambulante es hallada muerta en la casa de su “ex” en Managua

«Tendrá que ser reintervenida para una cirugía que se llama restitución de tránsito intestinal», aseguró este miércoles José Antonio Martínez, Secretario de Salud de Puebla.

Las autoridades además investigan la muerte de otra hija de la pareja, se trata de una niña de 3 años que supuestamente murió por bronco-aspiración.