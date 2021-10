Nicaragüense vende lotería es baleado durante asalto en Costa Rica

El nicaragüense Gonzalo Nicolás Mejía, de 60 años de edad, fue baleado en un brazo y sufrió heridas de gravedad en la frente, al ser asaltado por dos delincuentes que le robaron 400 fracciones de la lotería navideña y 850 mil colones en efectivo, equivalentes a Un mil 350 dólares, en Ochomogo, Cartago, Costa Rica.

Gonzalo Nicolás Mejía, de 60 años

Diarios locales informaron que los hechos ocurrieron cuando el nica volvía a su hogar tras un largo día de trabajo, y al estar a unos cien metros de la casa fue interceptado por dos sujetos que lo intimidaron con armas de fuego, indicándole que entregara todo.

“Yo camino en muletas porque perdí la pierna derecha en un accidente hace 29 años, y me ganó la vida vendiendo lotería. Cuando estoy a una cuadra de mi casita, un hombre me encañonó y al tratar de evitar que me robaran me dieron en la frente con la cacha de la pistola, me dispararon en el brazo derecho y se me llevaron todo el dinero y la lotería”, expresó.

Como si esto no fuera suficiente, al nica le robaron sus documentos y ahora debe ver de dónde sacar dinero para poder reponer su cédula de residencia.