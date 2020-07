Nicaragüense Byron Bonilla a ganarse un puesto con Cartago en el fútbol de Costa Rica

El futbolista nicaragüense Byron Bonilla acaba de salir campeón con el conjunto del Saprissa en el futbol costarricense y ahora es parte del equipo Cartago.

Bonilla se convirtió para el torneo apertura en uno de los refuerzos que tiene el Club Sport Cartaginés que dirige Hernán Medford. “La temporada pasada fue muy complicada por el parón, creo que ahorita se vive lo mismo, pero eso no cambia en que voy a dar el 100% por un puesto. Creo que no llegó a un puesto fijo, eso me lo tengo que ganar”, destacó el nica a Diario Extra de Costa Rica.

-Publicidad-

“Se hizo un equipo muy competitivo, no sabemos qué tanto nos va a dar, pero ojalá nos alcance para pelear por los objetivos, para pelear por los primeros lugares que es lo que quiere el entrenador”, destacó el pinolero al diario tico.

El Club Sport Cartaginés Sociedad Anónima Deportiva es un club de fútbol de Costa Rica, con sede en la ciudad de Cartago en la provincia del mismo nombre. Fue fundado el 1 de julio de 1906, aspecto que lo convierte en el equipo profesional más antiguo de Costa Rica de existencia ininterrumpida.