Nicaragua reafirma ante la OEA que no somos colonia, esclavos ni sirvientes de nadie

El Gobierno de Nicaragua reiteró este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que las posiciones de Nicaragua han estado y están claras, en cuanto a que no somos colonia, esclavos, ni sirvientes de nadie.

En su mensaje, la representación nicaragüense señaló a la OEA, de no tener autoridad moral para acusar a nadie porque, a como dijo el General Augusto Sandino, son como Estados Unidos, “el antro donde se fabrican crímenes, tropelías y tropeles” contra todos los derechos humanos, políticos, económicos, climáticos, sociales, y contra las libertades que nuestros pueblos reclamamos y exigimos, cada vez con más fuerza y determinación.

En el mensaje, se expresa que Nicaragua acudió a la sesión por responsabilidad de Estado y de Gobierno, conscientes de que este es otro infame, malévolo y diabólico juego, de esta tan denunciada organización, súbdita y satélite de los Estados Unidos.

Asimismo destacó que este fue otro juego criminal como los que en distintos momentos han jugado, negando los derechos de los pueblos, y participando como cómplices, convocantes y protagonistas, de golpes de Estado, Invasiones, Intervenciones, y otras maniobras destructivas y genocidas, promovidas por el Imperialismo norteamericano.

En esto que llaman sesión, és la OEA, “esa cosa fea”, la que está enjuiciada por todas sus tropelías, como enjuiciados están, por crímenes de lesa humanidad ante todos los tribunales de los pueblos, los Estados Unidos, sus jefes, dijo el gobierno de Nicaragua.

Agregó que “Este és otro momento que subraya la ínfima condición de lacayos y arrodillados de este organismo que ha perdido toda legitimidad o credibilidad y que no cuenta con ningún respeto entre los pueblos”.

“Las posiciones de Nicaragua han estado y están claras, no somos colonia, no somos esclavos, no somos sirvientes de nadie; de ningún Imperio o de ningún Gobierno que se crea potencia”, subrayó.

“Estamos aquí para decir que ni nos vendemos, ni nos rendimos, como hemos dicho y hecho en todo momento”, dijo la representación de Nicaragua.

“Estamos aquí para decir que somos patria libre, la patria honrosa y gloriosa, de Rubén Darío, Príncipe de las Letras Castellanas; de Benjamín Zeledón y Augusto Sandino, Generales y apóstoles de mujeres y hombres libres, por siempre libres, en estas tierras sagradas”, agregó el representante Michael Campbell.

“Y estamos aquí para denunciar los crímenes, la abyección, la negación de todos los instrumentos del derecho internacional y de todas las cartas que deberían regir las relaciones entre seres humanos, entre familias y comunidades, de este mundo y este continente”, subrayó.

“Nicaragua és Libre y será Libre porque tiene hijas e hijos que la aman!”, concluyó la representación de Nicaragua.