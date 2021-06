Reforma electoral en Nicaragua ratifica la autodeterminación del pueblo

La presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), magistrada Brenda Rocha y el vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) magistrado Cairo Amador coincidieron en que la reforma a la Ley 1055 ratifica la autodeterminación, la defensa de la soberanía, la paz y la tranquilidad del pueblo nicaragüense.

Así lo expresaron ambos magistrados, durante la entrevista virtual que realizó el periodista Jorge Gestoso de TeleSUR, en la que abordaron el avance del proceso electoral y la reforma a la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y la autodeterminación para la paz, rumbo a las elecciones generales de noviembre próximo en Nicaragua y temas sobre equidad de género y el contexto de la pandemia del Covid 19.

El periodista Jorge Gestoso se preguntó en qué etapa está el proceso electoral y por qué se realiza una reforma electoral.

La presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), magistrada Brenda Rocha, explicó que desde el mismo momento que fue nombrado este cuerpo colegiado, desde la convocatoria a las elecciones, todo este proceso que hemos conllevado ha sido conforme a la ley electoral, “una ley electoral, recientemente reformada, donde nos establece los pasos y los requisitos para poder participar en este proceso”.

Compartió que el pasado domingo fueron ya juramentados los consejos departamentales y regionales. Y en este momento, ya se están conformando las propuestas que están llevando en cada departamento y región, lo que es los consejos municipales.

Sobre las reformas electorales, mencionó que, “son muy sustanciales, porque nos conlleva a la autodeterminación de nuestro pueblo, la defensa de la soberanía, la paz y la tranquilidad para nuestro pueblo, porque ahí establecen los requisitos de lo que pueden y no pueden hacer cada partido político participante en este proceso y es donde nos toca a nosotros, como cuerpo colegiado, hacer cumplir todo lo establecido en la ley”.

El periodista Uruguayo leyó textualmente la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y la autodeterminación para la paz, que, en su artículo 1, establece: “No inscribir como candidatos y candidatas a los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe o intento de estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera de los asuntos internos, que pidan intervenciones militares, que se organicen con financiamiento extranjero para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos comerciales y de operaciones financieras en contra de país y sus instituciones, al igual que, aquellos que, demanden, exalten y aplauda la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico”.

En ese sentido, preguntó a la magistrada del CSE, si la ley está siendo directamente desafiada o ha sido desafiada.

La magistrada Brenda Rocha afirmó que, como cuerpo colegiado, “hemos enviado a los partidos políticos lo que es el reglamento a la ética electoral, donde se establecen y dice claramente lo que establece la Ley en su artículo 1”.

Reiteró que, “en algunos partidos lo están haciendo, pero como le digo, es el órgano competente, que le está dando seguimiento; nosotros ya hicimos el llamado, tanto en el reglamento como en un acuerdo que se publicó al llamado a los partidos políticos a respetar las leyes, a respetar la convivencia, la justicia, la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo en este proceso electoral”.

El periodista de TeleSur se refirió a que la reforma rechaza el validador electoral, lo que llaman generalmente como observación internacional.

“Nosotros, aquí nuestro país, lo establece la Constitución Política, la ley electoral, diversas leyes, donde nos dice que, estos procesos son únicamente y nos corresponde a los y las nicaragüenses; nuestra soberanía, nuestros procesos son nuestros y ahí es donde se determina que, estos procesos, la observación debe estar dentro de nuestro país”, señaló la presidenta del CSE.

“Por eso tenemos y nuestra ley dice: los fiscales de cada partido político, desde el acompañamiento, esta ley nueva lo establece, el acompañamiento de los partidos políticos a través de su fiscal, desde las salidas, desde todo el proceso de las boletas electorales, todo el proceso desde las Juntas Receptoras de Voto, ahí están los fiscales de cada partido político participante, esa es la observación y la transparencia que se establece dentro de la ley electoral”, añadió.

La presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), también expresó que, en Nicaragua se está llevando de una manera adecuada el tema de la Covid-19.

“El Minsa (Ministerio de Salud) nos está dando las pautas, no nos ha limitado hasta el momento todo el proceso, porque lo estamos llevando conforme lo establece las medidas que han dictado las instancias correspondientes”, refirió.

Un proceso en armonía y tranquilidad

La magistrada Rocha dijo que, el llamado siempre ha sido a todo el pueblo de Nicaragua a todos los ciudadanos y ciudadanas poder conllevar este proceso de la manera tranquila en armonía.

“Nosotros esperamos una gran participación en este proceso, porque los Centros de Votación que van a estar muy cercanos a cada población. Nosotros esperamos conllevar la mayor participación en este proceso electoral”.

Al ser consultada a los desafíos en materia logística y transmisión de datos, apuntó que, “ya se ha tenido la experiencia en todos estos años de elecciones y nuestra misma ley establece la actualización de las tecnologías. Ahora la comunicación es más fluida, tenemos en los municipios, ejemplo el tema de cedulación es permanente y no hemos tenido problema de comunicación”.

Recordó que, todavía no hay inscripción de candidatos, “porque ahorita estamos en el proceso, en este momento de la conformación de los consejos electorales municipales. La inscripción para los candidatos todavía no está, es un proceso que por eso lo estamos llevando conforme al calendario y todavía no tenemos la inscripción de los candidatos”.

Nicaragua, un ejemplo en equidad de género

En el tema de género, dijo que se está dando una lección hacia el mundo en historia.

“Nuestra Nicaragua hoy contempla una ley electoral, donde establece que, el 50% tiene que ser de mujeres y el 50% de hombres y esto significa que, dentro de mismo cuerpo colegiado estamos 6 mujeres acá, representando a las mujeres de Nicaragua, igualmente en los consejos departamentales y regionales, recientemente conformados el domingo 6 de junio, están 9 mujeres presidentas y 6 hombres presidentes; igualmente de los 51 miembros de esos consejos departamentales y regionales, están 26 mujeres y 25 hombres, esto es un orgullo para nuestra Nicaragua y un orgullo para mí en lo personal como mujer, que se establece y en todo lo que tiene que ver con cada proceso electoral de cada paso que vamos dando, tiene que tener ese 50% de mujeres y hombres”, dijo Rocha.

La presidenta del CSE, recordó que, la participación de ambos sexo debe estar en todo, “en todos los procesos la ley lo establece que tiene que ser, los partidos políticos, ya se les dio a conocer igualmente que tienen que llevar el 50%, tanto de los consejos departamentales, regionales, municipales de las junta receptora de votos y los candidatos y candidatas, tanto de presidentes, presidentas, candidatos a conllevar de diputados, diputadas del parlamento centroamericano, como la Asamblea Nacional”, resaltó la magistrada”.

Enfatizó que, el cuerpo colegiado está cumpliendo con lo que establece la ley, “nuestra constitución y la ley electoral, donde nos dice que, este proceso nos compete a las y los nicaragüenses y como lo dice el artículo 1 y 2 de la constitución política al pueblo de Nicaragua, al pueblo soberano, que es el que, establece y marca este proceso. Nuestro proceso es de Nicaragua, es nuestro”.

Vicepresidente del CSE: No se permitirá intervención extranjera

El magistrado Cairo Amador mencionó que esta reforma, efectivamente entre otras cosas, contiene esos elementos, lo que es singular, no solamente para América Latina, sino para el mundo, en términos de la participación de la mujer en un 50% o más, “de hecho ya comenzamos en la organización de las departamentales y demás, en donde salieron más mujeres que hombres, eso es único en América Latina”.

Mencionó que, se hizo al clamor de la necesidad de reformar esta ley, para darle un sentido mucho más inclusivo, para darle un sentido mucho más abierto, para mejorar el sistema electoral, “en ese sentido, tenemos toda una serie de puntos que, por un lado avalan la participación de los otros partidos políticos en las Juntas Receptoras de Votos (JRV), por otro lado, tenemos la exclusión de cualquier ayuda extranjera, como un elemento pernicioso, que ha sido a través de nuestra historia, la injerencia extranjera. Eso lo tenemos totalmente señalado y lo remarcamos siempre que podemos”.

El vicepresidente del CSE, recordó que, los requisitos para ser candidato presidencial, es ser mayor de 25 años y menor de 75 y no tener ningún proceso penal, “en este sentido las situaciones que, se están dando en estos momentos, no son correlación a los candidatos, pero si son por relación a hechos que han sucedido en el país en los años pasados; de forma tal, que la idea de esta reforma y estas leyes, es que, el espíritu de estas elecciones, sea de un espíritu inclusivo, un espíritu democrático y participativo”.

En otro tema, el magistrado recordó que, en general, el país ha sabido afrontar esta pandemia con un elemento de integración social.

“Tenemos un protocolo especial en las elecciones en noviembre próximo, y otras medidas que estamos discutiendo, y que estamos, además, retomando lo que se ha hecho en México, Perú y Ecuador en este año alrededor de las elecciones, en estos tiempos de pandemia”.

Al preguntarle si se está hablando de voto obligatorio o voto no obligatorio y las cifras que se manejan de personas habilitadas para votar, Amador hizo énfasis en que, en Nicaragua el voto no es obligatorio, “yo creo que, se va a superar con creces la participación política que hubo en las elecciones pasadas. Yo lo estimo aproximadamente en un 65 a 70 %, quizás más, pero para ser conservador estoy en esa cifra”.

Sobre los desafíos, en este sentido, recordó los daños que causaron los 2 huracanes en la Costa Caribe, destruyendo varios centros de votación.

“El gobierno lo está rehabilitando en estos momentos, esperamos, confiamos en que, efectivamente para efectos de este mes, estén ya rehabilitados y podamos superar; si no tenemos que buscar otros centros de votaciones en esta zona del Caribe”, dijo.

Al finalizar, dijo que, “en Nicaragua cualquiera que sea los planteamientos, cualquiera que sea la ideología que los respalda, se establece las elecciones precisamente, como un medio idóneo para dividir controversia y para sentar actitudes y plataformas políticas, esa es la forma en que se ejecuta en un sistema democrático de gobierno, las síntesis de las diferencias”.